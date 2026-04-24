Ergebnisse aus Laborversuchen zeigen, dass HCT den Wachsgehalt senkt und stabiles, leichteres Rohöl erzeugt - wodurch eine bewährte Plattform aus der Bitumenveredelung und dem Kunststoffrecycling auf eine potenzielle neue HCT-Anwendung ausgeweitet wird.

LONDON, Ontario, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass seine Hydrochemolytic-Technologie (HCT) im Rahmen von Laborversuchen auf stark paraffinhaltige Rohöle ausgeweitet wurde. Um diese Entwicklung zu schützen, hat das Unternehmen beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) eine Teilfortsetzungsanmeldung (Continuation-in-Part, CIP) eingereicht.

Wichtigste Highlights

Beim USPTO wurde eine Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) eingereicht, um den Schutz der geistigen Eigentumsrechte von HCT auf die Aufbereitung von stark paraffinhaltigen Rohölen auszuweiten.

Versuche im Labormaßstab mit den Rohstoffen "Yellow Wax" und "Black Wax" aus dem Uinta-Becken zeigten, dass das HCT-Verfahren ein Rohöl mit reduziertem Wachsgehalt erzeugte, das unter Umgebungsbedingungen stabil blieb.

Paraffinische Rohöle machen schätzungsweise 20 % bis 33 % der weltweiten Rohölproduktion aus; jedoch schränken Transport- und Verarbeitungsengpässe die Zahl der Raffinerien ein, die diese Öle verarbeiten können, und mindern den erzielbaren Marktwert.

Diese Entwicklung stellt - nach der Aufbereitung von Schwerbitumen und dem chemischen Recycling von Kunststoffabfällen - eine neue potenzielle Anwendungsmöglichkeit für HCT dar und untermauert damit die Positionierung von HCT als Plattformtechnologie für vielfältige Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien.

Die CIP erweitert das bestehende Patentportfolio des Unternehmens, das frühere Anmeldungen von HCT in den Bereichen Bitumenveredelung und chemisches Recycling von Kunststoffabfällen umfasst. Erste Versuche mit Proben hochparaffinhaltigen Rohöls, darunter sowohl "Yellow Wax"- als auch "Black Wax"-Rohstoffe, die ursprünglich aus dem Uinta-Becken in Utah stammten, haben gezeigt, dass das HCT-Verfahren in der Lage ist, den Wachsgehalt zu reduzieren und leichteres Rohöl zu produzieren, das unter Laborbedingungen bei Umgebungstemperatur stabil bleibt. Damit wurde die technische Anwendbarkeit des HCT-Verfahrens auf hochparaffinhaltige, wachsreiche Rohöle bestätigt.

Paraffinische Rohöle stellen einen bedeutenden und wachsenden Anteil der weltweiten Ölversorgung dar. Eine in Energies veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie schätzt, dass täglich etwa 16,4 bis 27,1 Millionen Barrel paraffinreiches Rohöl gefördert werden, was etwa 20 % bis 33 % der weltweiten Rohölproduktion entspricht (Sousa et al., Energies, 2023, 16, 120). Diese Rohstoffe werden zunehmend für ihre vorteilhaften Raffinerie-Eigenschaften geschätzt, darunter ein niedriger Schwefel- und Metallgehalt, hohe Cetan-Dieselausbeuten sowie eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei der Herstellung von Schmierstoff-Grundölen und in Fluid-Catalytic-Cracker-Anwendungen (FCC).

Trotz ihres inhärenten Wertes unterliegen paraffinische Rohöle strukturellen Einschränkungen, die ihre Erschließung und Expansion in verschiedene Märkte begrenzen. Ein hoher Paraffingehalt wirkt sich erheblich auf die Kaltfließeigenschaften aus, was zu erhöhten Pourpunkten und Wachsbildung bei Umgebungstemperaturen führt, wodurch das Rohöl für herkömmliche, unbeheizte Pipelines ungeeignet wird. Der Transport von paraffinischem Rohöl von der Bohrstelle zu den Raffinerien erfordert in der Regel eine spezielle Logistik, darunter isolierte Eisenbahnwaggons, beheizte Lagertanks und/oder spezielle Entladevorrichtungen mit Dampfbeheizung - all dies erhöht die Kapitalintensität, schränkt den Marktzugang ein und mindert den erzielbaren Wert.

Das Uinta-Becken im Nordosten von Utah, USA, veranschaulicht diese Dynamik. Utah, eine der am schnellsten wachsenden Förderregionen für paraffinisches Rohöl in Nordamerika, produzierte im Jahr 2025 etwa 185.000 Barrel pro Tag. Der überwiegende Teil davon stammt aus dem Uinta-Becken (US Energy Information Administration). Ähnliche Transport- und Verarbeitungsbeschränkungen betreffen weltweit die wichtigsten Paraffinströme, wobei paraffinreiche Ströme aus Förderregionen in Afrika, Asien und der ehemaligen Sowjetunion mit vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert sind. Durch die Verbesserung der Fließeigenschaften und die Verringerung der Abhängigkeit von beheizten Transportwegen haben Technologien wie HCT das Potenzial, die Transportkosten zu senken, logistische Herausforderungen zu bewältigen und den Zugang zu nachgelagerten Märkten zu erweitern, was eine bessere Wertschöpfung bei der Produktion von paraffinischem Rohöl ermöglicht.

In diesen Regionen suchen Betreiber zunehmend nach Modernisierungslösungen, mit denen sie ihre Abhängigkeit von spezialisierter, kostspieliger Umschlaginfrastruktur überwinden können. Die Hydrochemolytic-Technologie von Aduro wurde entwickelt, um diese Einschränkungen zu überwinden, indem sie eine gezielte molekulare Umwandlung unter moderaten Bedingungen ermöglicht. Auf diese Weise entstehen potenziell transportfertige Rohöle und Zwischenprodukte, die die vorteilhaften Raffinierungseigenschaften paraffinischer Ausgangsmaterialien beibehalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen und spezialisierter Abnahmeinfrastruktur verringern.

"Der Forschungsansatz von Aduro basiert darauf zu verstehen, wie zentrale Reaktionswege auf verschiedene Kohlenwasserstoffsysteme angewendet werden können", so Marcus Trygstad, leitender Wissenschaftler bei Aduro. "Unsere Arbeit mit paraffinischen Rohölen baut auf unseren bisherigen Errungenschaften bei der Bitumenveredelung und dem chemischen Recycling von Kunststoffabfällen auf. Durch Laboruntersuchungen an mehreren wachsreichen Proben konnten wir bestätigen, dass die Hydrochemolytic-Technologie auf langkettige paraffinische Strukturen angewandt werden kann, was neue Wege zur Verbesserung sowohl der Handhabung als auch des Marktzugangs eröffnet."

"Bei Aduro treiben wir die Weiterentwicklung unserer Hydrochemolytic-Technologieplattform durch gezielte Anwendungen voran, die sich mit den tatsächlichen globalen Herausforderungen im Energie- und Werkstoffsektor befassen", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro. "Paraffinische Rohöle werden in großem Umfang gefördert und sind an sich wertvoll, doch wird ihr volles Potenzial oft durch übermäßige Anforderungen an die Handhabung und Verarbeitung eingeschränkt. Diese Erweiterung stellt einen konkreten Schritt dar, um die Relevanz unserer Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Kohlenwasserstoffe zu erweitern. Jede neue Anwendung, die wir validieren, stärkt die Position von HCT als Plattformtechnologie, erhöht unseren Mehrwert und erweitert die Palette potenzieller Märkte und Partner, die wir im Laufe der Zeit erschließen können."

Die Ausweitung auf paraffinische Rohöle spiegelt die fortgesetzte Expansion von HCT in benachbarte Kohlenwasserstoffmärkte wider, in denen sich erhebliche Geschäftsmöglichkeiten bieten, da die Molekülstruktur sowohl die Transportökonomie als auch den Zugang zu Raffineriewerten bestimmt. Im Gegensatz zu asphaltenhaltigen Bitumensystemen bringen paraffinische Rohöle Einschränkungen mit sich, die sich auf die Kapitalintensität des Produktionswachstums und die Anzahl der Raffinerien auswirken, die diese Öle verarbeiten können. Aduro konzentriert sich darauf, diese Einschränkungen durch selektive molekulare Umwandlung in Formen zu überwinden, die sich besser transportieren lassen und mit Raffinerieprozessen kompatibel sind. Dies könnte erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, indem sowohl die Kosten gesenkt als auch der Wert gesteigert wird - und zwar durch die Verbesserung sowohl der Eigenschaften paraffinischer Rohöle als auch ihres Marktzugangs.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Einreichung, der weiteren Bearbeitung und des endgültigen Ausgangs der Patentanmeldung des Unternehmens zur teilweisen Fortführung sowie jeglichen daraus resultierenden Schutzes geistigen Eigentums; die Anwendbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) auf paraffinische Rohöle auf der Grundlage von Laborversuchen; die Interpretation der Laborergebnisse und deren Relevanz für künftige Entwicklungsaktivitäten; das Potenzial für eine teilweise Aufbereitung paraffinischer Rohöle zur Verbesserung der Transportfähigkeit, Handhabung und Raffineriekompatibilität; die erwarteten Vorteile einer solchen Aufbereitung, einschließlich einer geringeren Abhängigkeit von beheizter Infrastruktur und eines verbesserten Zugangs zu höherwertigen Produktwegen; die Skalierbarkeit, technische Machbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Anwendung von HCT auf paraffinische Rohöle; sowie die umfassenderen Forschungs- und Entwicklungs-, Pilotanlagen-, Demonstrationsanlagen- und Kommerzialisierungsprogramme des Unternehmens und den Zeitplan, die Abfolge und den Erfolg dieser Programme.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Übertragbarkeit von Ergebnissen im Labormaßstab auf verschiedene paraffinische Rohöl-Einsatzstoffe und auf größere Maßstäbe; die Annahme, dass die Leistung im Labormaßstab auf die zukünftige Leistung im Pilot oder kommerziellen Maßstab hindeuten könnte; die weitere Entwicklung und Leistungsfähigkeit von HCT; die Fähigkeit, die Forschung in die Pilot, Demonstrations- und kommerzielle Phase voranzutreiben; die Verfügbarkeit der erforderlichen ingenieurtechnischen, technischen und finanziellen Ressourcen zur Unterstützung von Skalierungs- und Entwicklungsaktivitäten; das Potenzial für die Integration der Technologie des Unternehmens in bestehende Energie- und Raffinerieinfrastrukturenzu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; sowie das Vorhandensein einer Marktnachfrage nach Lösungen, die die Handhabung und Aufbereitung von paraffinischen Rohölenverbessern, ohne auf spezialisierte oder beheizte Logistikinfrastrukturen angewiesen zu sein.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass Ergebnisse aus Laborversuchen nicht auf Pilot-, Demonstrations- oder kommerziellen Maßstäben reproduziert werden können; Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder ihrer Optimierung für Anwendungen mit paraffinischem Rohöl; die Notwendigkeit zusätzlicher Tests und Validierungen über ein breiteres Spektrum an Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen hinweg; Unsicherheiten hinsichtlich Prozessausbeuten, Leistung, Kostenstruktur, Betriebsbedingungen und wirtschaftlicher Rentabilität im größeren Maßstab; Veränderungen der Marktbedingungen, einschließlich Preisunterschieden bei Rohöl und infrastruktureller Einschränkungen; Wettbewerb durch alternative Aufbereitungs- oder Verarbeitungstechnologien; die Verfügbarkeit von Kapital zur Unterstützung der weiteren Entwicklung; die Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums zu sichern oder die Handlungsfreiheit zu wahren; regulatorische und genehmigungsrechtliche Herausforderungen; Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Skalierung oder Kommerzialisierung; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind.

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