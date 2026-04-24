Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/04/2026
FR0013230612
6 423
19.3705
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/04/2026
FR0013230612
8 359
19.7515
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/04/2026
FR0013230612
5 921
19.6620
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/04/2026
FR0013230612
2 252
19.1624
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/04/2026
FR0013230612
1 995
18.5934
XPAR
TOTAL
24 950
19.4864
