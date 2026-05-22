Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/05/2026
FR0013230612
546
18.4567
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/05/2026
FR0013230612
1 433
18.5552
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/05/2026
FR0013230612
112
18.4036
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/05/2026
FR0013230612
239
18.4677
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/05/2026
FR0013230612
3 815
17.8254
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/05/2026
FR0013230612
1 302
17.8359
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/05/2026
FR0013230612
400
17.8248
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/05/2026
FR0013230612
237
17.7945
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/05/2026
FR0013230612
4 712
17.7009
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/05/2026
FR0013230612
981
17.8317
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/05/2026
FR0013230612
122
17.6772
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/05/2026
FR0013230612
14
17.5457
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/05/2026
FR0013230612
1 904
17.4132
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/05/2026
FR0013230612
794
17.4251
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/05/2026
FR0013230612
166
17.4345
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/05/2026
FR0013230612
9
17.5800
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/05/2026
FR0013230612
3 992
17.4459
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/05/2026
FR0013230612
157
17.4400
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/05/2026
FR0013230612
257
17.4560
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/05/2026
FR0013230612
1 498
17.4371
CEUX
TOTAL
22 690
17.7192
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260522933797/en/
Contacts:
Tikehau Capital