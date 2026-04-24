Das Drama bei der Circus-Aktie rund um die äußerst bescheidene Kursentwicklung, erfuhr mit dem bisherigen Tiefstand bei 5,38 € vom 30. März ihr vorläufiges Ende. Seitdem explodierte die Aktie buchstäblich mit +84% und einem dabei erzielten Reaktionshoch bei 9,90 €. Für den Sprung in den zweistelligen Bereich genügte die Kaufkraft somit im ersten Anlauf nicht. Jedoch man das Unternehmen, auch anhand der jüngsten fundamentalen Entwicklungen, im Auge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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