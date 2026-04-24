Mit einem Kursverlust von -4% hält die MTU Aero Engines-Aktie am Freitagmorgen die rote Laterne im DAX in der Hand und setzt ihren Abwärtstrend der letzten Tage fort. Was drückt auf den Kurs des Triebwerkskonzerns und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Eine Bank senkt den Daumen Verantwortlich für den heutigen Kursrückgang der MTU Aero Engines-Aktie ist ein drastisches Downgrade der Schweizer Großbank UBS. Ihre Analysten stuften nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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