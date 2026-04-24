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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Rekordniveau beim vermittelten Ankaufvolumen erreicht

Deutschland (pta000/24.04.2026/11:55 UTC+2)

• Jahresergebnis 2025 maßgeblich durch einmaligen Verschmelzungsaufwand geprägt • Restrukturierung abgeschlossen - Kostenbasis nachhaltig gesenkt, Börsenlisting im m:access vollzogen • Q1 2026: Umsatz 491 TEUR, vorläufiges Ergebnis -39 TEUR - operative Stabilisierung bestätigt • Aktivitäten zur Erweiterung der Investorenbasis intensiviert

Deutschland, 24. April 2026 - Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) blickt auf ein ereignisreiches und in vielerlei Hinsicht richtungsweisendes Geschäftsjahr 2025 zurück. Der nun vorliegende vorläufige Jahresabschluss spiegelt sowohl die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft als auch die operative Weiterentwicklung des Geschäftsmodells wider.

Operativ stärkstes Jahr - Rekordvolumen beim Ankauf Ungeachtet der bilanziellen Sondereffekte war das Jahr 2025 operativ das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der HausVorteil AG. Besonders hervorzuheben ist das erreichte Rekordniveau beim vermittelten Ankaufvolumen. Sowohl die Vermittlung an externe Investoren als auch Transaktionen über eigene strukturierte Vehikel (SPVs) konnten deutlich gesteigert werden. Dies unterstreicht die zunehmende Marktakzeptanz des Geschäftsmodells im Bereich Equity Release Immobilien und die wachsende Leistungsfähigkeit der Plattform.

Jahresfehlbetrag durch einmalige Sondereffekte geprägt - bilanzielle Bereinigung der Vergangenheit Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die HausVorteil AG Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,67 Mio. EUR. Gleichzeitig weist die Gesellschaft nach vorläufigen Berechnungen einen Jahresfehlbetrag von rund 4,07 Mio. EUR aus. Dieses Ergebnis ist maßgeblich durch einmalige Sondereffekte geprägt und reflektiert nicht die operative Leistungsfähigkeit des laufenden Geschäfts.

Im Zentrum steht hierbei die im Jahr 2025 vollzogene Verschmelzung mit der HausVorteil Service GmbH. Im Zuge dieser Transaktion wurden die bislang getrennten operativen Einheiten in der HausVorteil AG gebündelt, um eine klarere Struktur, höhere Effizienz und bessere Skalierbarkeit zu erreichen. Die bilanziellen Auswirkungen dieser Verschmelzung führen zu einem einmaligen Aufwand in Höhe von rund 2,62 Mio. EUR, der als Verlust aus Verschmelzung und Umwandlung ausgewiesen wird. Dieser Effekt bildet im Wesentlichen die kumulierten Anlaufverluste der vergangenen Jahre ab, die im Rahmen der Neustrukturierung nun kompakt in einem Geschäftsjahr zusammengeführt wurden. Insofern stellt der ausgewiesene Jahresfehlbetrag zu einem erheblichen Teil eine bilanzielle Bereinigung der Vergangenheit dar.

Auch die Bilanzstruktur der Gesellschaft zeigt trotz des Jahresfehlbetrags eine stabile Ausgangsbasis. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2025 auf rund 1,83 Mio. EUR, bei einem ausgewiesenen Eigenkapital von rund 1,12 Mio. EUR.

Restrukturierung abgeschlossen - Börsenlisting vollzogen Parallel zu dieser gesellschaftsrechtlichen Neuordnung hat die HausVorteil AG im Jahr 2025 einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht: die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sowie das erfolgreiche Listing im m:access-Segment der Börse München. Mit diesem Schritt wurde die Grundlage für einen verbesserten Zugang zum Kapitalmarkt geschaffen und die Transparenz gegenüber Investoren deutlich erhöht. Die Kapitalmarktpräsenz unterstützt zudem die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, insbesondere im Hinblick auf die Skalierung des Transaktionsvolumens.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Geschäftsjahres 2025 war die umfassende Restrukturierung. Diese umfasste tiefgreifende Anpassungen im Personalbereich, eine grundlegende Überarbeitung der Kostenstruktur sowie die kritische Überprüfung externer Dienstleistungsstrukturen. Die Maßnahmen führten zu einer signifikanten Reduktion der laufenden Kosten und bilden die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der operativen Profitabilität in den Folgeperioden

Q1 2026: Operative Stabilisierung bestätigt Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 bestätigt die eingeleiteten Maßnahmen und zeigt eine zunehmende operative Stabilisierung. In den Monaten Januar bis März 2026 wurden Umsatzerlöse in Höhe von rund 491 TEUR erzielt, das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf rund -39 TEUR. Die reduzierte Kostenbasis sowie die stabilisierte Erlösentwicklung führen zu einer spürbaren Verbesserung gegenüber der Vorjahressituation, wobei einzelne Kostenpositionen und laufende Investitionen beeinflussen das Ergebnis weiterhin.

Ausblick - Solide Basis für die nächste Wachstumsphase Für das Gesamtjahr 2026 blickt die HausVorteil AG grundsätzlich positiv nach vorne. Die Gesellschaft erwartet eine weitere Steigerung des vermittelten Ankaufvolumens sowie eine fortschreitende Verbesserung der operativen Ergebnisse. Die im Jahr 2025 abgeschlossene Restrukturierung entfaltet nun ihre Wirkung und ermöglicht es, Wachstum effizienter umzusetzen.

Gleichzeitig weist die Gesellschaft darauf hin, dass die weitere Entwicklung in erheblichem Maße von der Verfügbarkeit geeigneter Finanzierungs- und Platzierungsmöglichkeiten abhängt. Das Geschäftsmodell der HausVorteil AG erfordert die kontinuierliche Refinanzierung von Transaktionen beziehungsweise deren Vermittlung an institutionelle und semi-institutionelle Partner. In diesem Zusammenhang stellt das aktuelle Marktumfeld eine zunehmende Herausforderung dar. Die geopolitische und makroökonomische Lage führt dazu, dass Finanzierungsvolumen schwerer verfügbar ist und oftmals nur zu Konditionen bereitgestellt wird, die für das Geschäftsmodell nicht in jedem Fall wirtschaftlich darstellbar sind.

Aktivitäten zur Erweiterung der Investorenbasis intensiviert Vor diesem Hintergrund hat die HausVorteil AG ihre Aktivitäten zur Erweiterung der Investorenbasis intensiviert. Mit dem neu eingeführten BodoBroker Investorenbrief (www.BodoBroker.com) wurde ein zusätzliches Instrument geschaffen, um gezielt neue Partner für die Vermittlung von Equity Release Immobilien zu gewinnen. Ziel ist es, neben klassischen Finanzierungsquellen ein breiteres Netzwerk an Investoren aufzubauen und dadurch die Platzierung von Transaktionen weiter zu flexibilisieren.

Einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Finanzierungsbasis hat die Unternehmensgruppe zum 01.04.2026 vollzogen. Die HV GenerationsKapital GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HausVorteil AG, hat die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" emittiert. Die über diese Anleihe eingeworbenen Mittel sollen gezielt dafür eingesetzt werden, über die HausVorteil AG vermittelte Immobilien anzukaufen. Somit wird die Verzahnung zwischen Vermittlungsplattform und eigenem Investmentvehikel weiter gestärkt und ein zusätzlicher Baustein zur Sicherstellung der Transaktionsfinanzierung etabliert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Geschäftsjahr 2025 für die HausVorteil AG einen klaren Wendepunkt darstellt. Die bilanziellen Belastungen sind Ausdruck einer konsequenten Bereinigung und Neuausrichtung, während die operative Entwicklung die zunehmende Stärke des Geschäftsmodells belegt. Mit einer deutlich effizienteren Kostenstruktur, einer gefestigten Kapitalmarktposition und erweiterten Möglichkeiten in der Investorenansprache sieht sich die Gesellschaft gut aufgestellt, um im Jahr 2026 den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen. Dies unter der Voraussetzung, dass sich das Finanzierungsumfeld stabilisiert und die geplanten Volumina erfolgreich realisiert werden können.

Dirk Hotopp, Vorstand der HausVorteil AG, erklärt: "2025 war für HausVorteil ein Jahr der Weichenstellungen. Wir haben konsequent fokussiert, Strukturen gestrafft und unser Geschäftsmodell weiterentwickelt. Das Rekordniveau beim Ankaufvolumen beweist, dass unsere Plattform funktioniert und der Markt unsere Lösungen annimmt. Die bilanziellen Sondereffekte spiegeln eine Bereinigung wider, die wir bewusst und konsequent vollzogen haben, damit wir 2026 mit klarem Blick nach vorne schauen können. Die ersten Zahlen des laufenden Jahres bestätigen uns in diesem Kurs."

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den dargestellten Zahlen um vorläufige Werte handelt. Im Mai 2026 wird eine freiwillige Jahresabschlussprüfung durchgeführt. Im Zuge dieser Prüfung können sich - abhängig von den Feststellungen der Prüfer - noch Anpassungen einzelner Positionen ergeben.

Der testierte Jahresabschluss der HausVorteil AG wird voraussichtlich am 05. Juni 2026 auf der Internetseite www.hausvorteil.com veröffentlicht.

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

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