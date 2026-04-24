DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025

Deutschland (pta000/24.04.2026/11:40 UTC+2)

Deutschland, 24. April 2026 -Die HausVorteil AG erzielte nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,67 Mio. EUR und weist einen Jahresfehlbetrag von rund 4,07 Mio. EUR aus. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist maßgeblich durch einmalige Sondereffekte im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 vollzogenen Verschmelzung mit der HausVorteil Service GmbH geprägt. Insbesondere wurden hierbei Verluste aus Verschmelzung und Umwandlung in Höhe von rund 2,62 Mio. EUR erfasst, die im Wesentlichen die kumulierten Anlaufverluste der Vorjahre abbilden.

Weitere Details zur operativen Entwicklung, zu den durchgeführten Strukturmaßnahmen sowie zum Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht die Gesellschaft in einer ausführlichen Corporate News.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den dargestellten Zahlen um vorläufige Werte handelt. Im Mai 2026 wird eine freiwillige Jahresabschlussprüfung durchgeführt. Im Zuge dieser Prüfung können sich - abhängig von den Feststellungen der Prüfer - noch Anpassungen einzelner Positionen ergeben.

Der testierte Jahresabschluss der HausVorteil AG wird voraussichtlich am 05. Juni 2026 auf der Internetseite www.hausvorteil.com veröffentlicht.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

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April 24, 2026 05:40 ET (09:40 GMT)