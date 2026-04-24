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24.04.2026 12:15 Uhr
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PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025

DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

HausVorteil AG: HausVorteil AG: Vorläufiger Jahresabschluss 2025

Deutschland (pta000/24.04.2026/11:40 UTC+2)

Deutschland, 24. April 2026 -Die HausVorteil AG erzielte nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,67 Mio. EUR und weist einen Jahresfehlbetrag von rund 4,07 Mio. EUR aus. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist maßgeblich durch einmalige Sondereffekte im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 vollzogenen Verschmelzung mit der HausVorteil Service GmbH geprägt. Insbesondere wurden hierbei Verluste aus Verschmelzung und Umwandlung in Höhe von rund 2,62 Mio. EUR erfasst, die im Wesentlichen die kumulierten Anlaufverluste der Vorjahre abbilden.

Weitere Details zur operativen Entwicklung, zu den durchgeführten Strukturmaßnahmen sowie zum Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht die Gesellschaft in einer ausführlichen Corporate News.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den dargestellten Zahlen um vorläufige Werte handelt. Im Mai 2026 wird eine freiwillige Jahresabschlussprüfung durchgeführt. Im Zuge dieser Prüfung können sich - abhängig von den Feststellungen der Prüfer - noch Anpassungen einzelner Positionen ergeben.

Der testierte Jahresabschluss der HausVorteil AG wird voraussichtlich am 05. Juni 2026 auf der Internetseite www.hausvorteil.com veröffentlicht.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

(Ende)

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Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777023600438 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 05:40 ET (09:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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