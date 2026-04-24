Mitteilung der HausVorteil AG:

Vorläufiger Jahresabschluss 2025 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

- Jahresergebnis 2025 maßgeblich durch einmaligen Verschmelzungsaufwand geprägt

- Restrukturierung abgeschlossen - Kostenbasis nachhaltig gesenkt, Börsenlisting im m:access vollzogen

- Q1 2026: Umsatz 491 TEUR, vorläufiges Ergebnis -39 TEUR - operative Stabilisierung bestätigt

- Aktivitäten zur Erweiterung der Investorenbasis intensiviert

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) blickt auf ein ereignisreiches und in vielerlei Hinsicht richtungsweisendes Geschäftsjahr 2025 zurück. Der nun vorliegende vorläufige Jahresabschluss spiegelt sowohl die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft als auch die operative Weiterentwicklung des Geschäftsmodells wider.

Operativ stärkstes Jahr - Rekordvolumen beim AnkaufUngeachtet der bilanziellen Sondereffekte war das Jahr 2025 operativ das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der HausVorteil AG. Besonders hervorzuheben ist das erreichte Rekordniveau beim vermittelten Ankaufvolumen. Sowohl die Vermittlung an externe Investoren als auch Transaktionen über eigene strukturierte Vehikel (SPVs) konnten deutlich gesteigert werden. Dies unterstreicht die zunehmende Marktakzeptanz des Geschäftsmodells im Bereich Equity Release Immobilien und die wachsende Leistungsfähigkeit der Plattform.

Jahresfehlbetrag durch einmalige Sondereffekte geprägt - bilanzielle Bereinigung der VergangenheitIm Geschäftsjahr 2025 erzielte die HausVorteil AG Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,67 Mio. EUR. Gleichzeitig weist die Gesellschaft nach vorläufigen Berechnungen einen Jahresfehlbetrag von rund 4,07 Mio. EUR aus. Dieses ...

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