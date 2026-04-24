Zug, 24. April 2026 - Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe") gibt die folgenden Beschlüsse seiner Generalversammlung bekannt, die heute stattfand.

BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Genehmigung des kombinierten Management Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung 2025, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die ordentliche Generalversammlung hat den kombinierten Management Bericht, die separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr 2025 beträgt EUR 71'289'106. Die ordentliche Generalversammlung hat in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats entschieden, dass pro dividendenberechtigte Aktie ein Betrag von EUR 0.55 an ordentlicher Dividende ausgeschüttet werden soll. Die Dividende wird am 4. Mai 2026 den Aktionären abzüglich der anwendbaren Verrechnungssteuer ausgezahlt. Der Dividendenstichtag (Record Date) ist der 28. April 2026. Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 wird auf die neue Rechnung übertragen.

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2025 (ESG Report 2025)

Die ordentliche Generalversammlung hat den ESG Report 2025 genehmigt.

Entlastung des Verwaltungsrats

Die ordentliche Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.

Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela, Lea Liigus, Marion Khüny und Mika Ståhlberg als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen sowie Ari Tiukkanen zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen, jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahlen in das People and Culture Committee

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela und Lea Liigus als Mitglieder des People and Culture Committee wiederzuwählen.

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die ordentliche Generalversammlung hat die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wiederwahl der Revisionsstelle

Die ordentliche Generalversammlung hat die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.

Vergütungen

Die ordentliche Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung genehmigt. Zudem hat die ordentliche Generalversammlung: (i) den bezahlten Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 76'000 für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die Schweiz bis zur letzten ordentlichen Generalversammlung 2025, (ii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 200'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, sowie (iii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von EUR 4'900'000 für die 10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 genehmigt.

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke "Ferratum"), SME-Banking (Marke "CapitalBox") und Wholesale Banking (Marke "Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755.

www.multitude.com