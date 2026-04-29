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WKN: 881832 | ISIN: SE0000120669 | Ticker-Symbol: SKWC
Tradegate
28.04.26 | 20:09
7,442 Euro
-0,08 % -0,006
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
STOXX Europe 600
OMX Helsinki 25
1-Jahres-Chart
SSAB AB B Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SSAB AB B 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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7,2767,28807:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AVANZA BANK
AVANZA BANK HOLDING AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVANZA BANK HOLDING AB32,200-0,53 %
BERNER INDUSTRIER AB7,660-10,93 %
CAL-MAINE FOODS INC66,12+0,15 %
ENTEGRIS INC124,000,00 %
EWORK GROUP AB6,880-1,85 %
INTERNET THAILAND PCL0,085-2,31 %
KIATNAKIN PHATRA BANK PCL2,100-0,94 %
LOREAL SA366,70-1,99 %
METROCITY BANKSHARES INC27,400+3,79 %
RPCG PCL0,005-37,50 %
SCANDI STANDARD AB13,9800,00 %
SODER SPORTFISKE AB1,590-0,31 %
SSAB AB B7,442-0,08 %
TICK TRADING SOFTWARE AG8,250-4,62 %
TIVOLI A/S87,20+0,69 %
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED2,639+2,17 %
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