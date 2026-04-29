|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AVANZA BANK HOLDING AB
|SE0012454072
|12,75 SEK
|1,1745 EUR
|BERNER INDUSTRIER AB
|SE0006143129
|1,25 SEK
|0,1151 EUR
|CAL-MAINE FOODS INC
|US1280302027
|0,355 USD
|0,303 EUR
|ENTEGRIS INC
|US29362U1043
|0,1 USD
|0,0853 EUR
|EWORK GROUP AB
|SE0002402701
|4 SEK
|0,3684 EUR
|INTERNET THAILAND PCL
|TH0662010014
|0,126 THB
|0,0033 EUR
|KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
|TH0121010019
|4,2 THB
|0,1104 EUR
|LOREAL SA
|FR0000120321
|-
|7,2 EUR
|METROCITY BANKSHARES INC
|US59165J1051
|0,29 USD
|0,2475 EUR
|RPCG PCL
|TH0750010Y19
|0,01 THB
|0,0002 EUR
|SCANDI STANDARD AB
|SE0005999760
|1,65 SEK
|0,1519 EUR
|SODER SPORTFISKE AB
|SE0016276539
|0,8 SEK
|0,0736 EUR
|SSAB AB A
|SE0000171100
|2 SEK
|0,1842 EUR
|SSAB AB B
|SE0000120669
|2 SEK
|0,1842 EUR
|TICK TRADING SOFTWARE AG
|DE000A35JS99
|-
|0,85 EUR
|TISCO FINANCIAL GROUP PCL NVDR
|TH0999010R11
|5,75 THB
|0,1512 EUR
|TIVOLI A/S
|DK0060726743
|5,5 DKK
|0,7359 EUR
|WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
|SG1T56930848
|0,1 SGD
|0,0668 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)