Rüsselsheim am Main (ots) -PEUGEOT kehrt zur Beijing Autoshow zurück und bekräftigt damit seine globalen Ambitionen auf einem der weltweit einflussreichsten Automobilmärkte. Die Messe stellt einen strategischen Meilenstein für die Marke dar, die ihren Wandel hin zu elektrischer und intelligenter Mobilität vorantreibt und dabei französisches Design, Fahrspaß und fortschrittliche Technologien vereint.Ein globales Strategie-StatementDie Präsenz von PEUGEOT in Peking ist ein klarer Ausdruck seiner globalen Strategie. China spielt eine zentrale Rolle für die weltweite Entwicklung der Marke, sowohl als führender Markt für elektrische und intelligente Mobilität als auch als Innovationsmotor, der das zukünftige Portfolio von PEUGEOT prägt.Alain Favey, CEO von PEUGEOT, sagt: "Peking ist heute eine wichtige Bühne für PEUGEOT. Bei dieser Automobilmesse geht es nicht nur darum, Pläne für zukünftige Produkte vorzustellen, sondern auch darum, sich zu klaren Zielen zu bekennen. China ist ein wesentlicher Motor unserer globalen Transformation, insbesondere in den Bereichen Elektrifizierung, Innovation und Markenaufwertung. Heute präsentieren wir zwei neue Konzeptfahrzeuge, die unsere Vision einer mutigen neuen Zukunft für die Marke verdeutlichen und katzenhaftes französisches Design sowie Fahrspaß mit weltweit führenden elektrischen und intelligenten Technologien verbinden - für China und für unseren globalen Markt."Französisches Design, elektrische ZukunftIn Peking 2026 präsentiert PEUGEOT eine zukunftsweisende Vision, die französischen Charme, emotionales Design und modernste elektrische sowie intelligente Technologien vereint. Getreu ihrem Markenversprechen "serious about pleasure" baut das Unternehmen seine weltweite Positionierung weiter aus und stellt Emotionen, Exzellenz und Innovation in den Mittelpunkt ihres Wandels.Die Marke bekräftigt ihr Engagement für Fahrzeuge, die unverwechselbar, ansprechend und fahrspaßorientiert sind und den Erwartungen einer neuen Kundengeneration voll und ganz entsprechen. Als Teil dieser Vision stellt PEUGEOT in Peking zwei neue Konzeptfahrzeuge vor, die einen kühnen und greifbaren Einblick in die Zukunft der Marke bieten.Zwei Konzeptfahrzeuge, die die Zukunft von PEUGEOT prägenDiese beiden Konzeptfahrzeuge verkörpern den Anspruch von PEUGEOT, die Grenzen von Design, Innovation und intelligenter Mobilität zu erweitern und dabei den Kernwerten der Marke - Emotion und Fahrspaß - treu zu bleiben. Sie sind mehr als nur Designstudien: Sie verdeutlichen die Fähigkeit von PEUGEOT, zukünftige Kundenerwartungen zu antizipieren und eine neue Generation ansprechender, zukunftsweisender Fahrzeuge für den chinesischen und den globalen Markt zu gestalten.Der PEUGEOT Concept 6* verkörpert die Vision einer kühnen neuen Generation großer Limousinen. Seine katzenhafte Silhouette verbindet die Eleganz einer Limousine mit der Dynamik eines Shooting Brake und erinnert an die lange Tradition von PEUGEOT der Grand-Tourer-Kombis. Elegant und sportlich, modern und zeitlos - der Concept 6 spiegelt einen raffinierten und emotionalen Designansatz wider und präsentiert französisches Flair sowie ein ausgeprägtes Gespür für Proportionen.Der PEUGEOT Concept 8* ebnet den Weg für die Zukunft der großen SUVs von PEUGEOT. Sein klares und reduziertes Design steht für Effizienz und Aerodynamik, während seine elegante und kraftvolle Präsenz intuitives Fahrvergnügen verspricht. Mit seinen sportlichen und großzügigen Proportionen läutet der Concept 8 das nächste Kapitel der SUV-Ambitionen von PEUGEOT ein und steht für Kraft, Raum und Dynamik.Gemeinsam bilden der PEUGEOT Concept 6 und der Concept 8 die Kernwerte der Marke: sportlich, agil und unverkennbar ausdrucksstark. In einer Welt, die immer einheitlicher wird, setzt PEUGEOT auf Emotionen, Präsenz und Bedeutung und zieht Klarheit dem Überfluss und Charakter dem Lärm vor.Blick in die ZukunftDie Teilnahme von PEUGEOT an der Beijing Autoshow 2026 unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, die Zukunft der Mobilität weltweit mitzugestalten. Mit China als einer der tragenden Säulen seiner Strategie schreitet die Marke zuversichtlich voran, schöpft Kraft aus ihrer Tradition und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für die Zukunft.Diese neuen Konzeptfahrzeuge sind Vorboten einer neuen Modellpalette aus großen Limousinen und SUVs, die in China für den chinesischen Markt sowie für den Export von China in die Überseemärkte von PEUGEOT produziert werden - als Teil des internationalen Wachstumsplans der Marke. Die Fahrzeuge werden das Beste aus der Designkompetenz und Fahrdynamik von PEUGEOT mit der technologischen Exzellenz des Partners Dongfeng verbinden, der die Fahrzeuge in seinem Werk in Wuhan produzieren wird.* Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, das nicht frei verkäuflich ist. Das Fahrzeug ist nicht homologiert. Offizielle Angaben des Herstellers zu Verbrauch und Emissionen liegen nicht vor.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: +49 1525 6600832silke.ripplinger@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6262132