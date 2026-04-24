Tesla erweitert sein Portfolio stationärer Batteriespeicher in Deutschland um die Powerwall 3P. Das System ist erstmals dreiphasig ausgelegt und adressiert gezielt Anforderungen von Haushalten mit Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Mobilität. Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach Heimspeichern. Dreiphasige Speicherlösung für PV-AnwendungenMit der Powerwall 3P stellt Tesla eine neue Generation von Heimspeichern vor, die speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver