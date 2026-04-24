Quartalsberichte von Intel sind eine Wundertüte. Nicht immer wusste der Konzern in der Vergangenheit zu überzeugen. Zuletzt patzte Intel im Januar mit den Daten für das 4. Quartal 2025 bzw. mit dem Ausblick auf das 1. Quartal 2026. Umso gespannter blickte der Markt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die erste Reaktion der Aktie auf die frischen Daten lässt vermuten, dass der Markt nicht unzufrieden war.Intel - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de