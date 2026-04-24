ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im ersten Quartal habe vor allem dank des Medikaments Dupixent die Erwartungen übertroffen, schrieb Matthew Weston in seiner Einschätzung vom Donnerstag./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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