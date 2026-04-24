EQS-News: flatexDEGIRO SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|https://www.flatexdegiro.com/hv
|ISIN:
|DE000FTG1111
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314824 24.04.2026 CET/CEST