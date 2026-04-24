Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenige Fragen im Bereich der Kapitalanlage werden auch heute noch so intensiv diskutiert, wie jene, ob denn aktives oder passives Management den Königsweg beim Investieren darstellt. Beim passiven Aktienmanagement geht es darum, einen vorgegebenen Marktindex mit möglichst geringen Kosten so genau wie möglich nachzubilden. Bei einem aktiven Aktienmanagement besteht das Ziel hingegen darin, einen vorab definierten Benchmark-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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