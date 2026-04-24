The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.04.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2026
ISIN Name
CA46658Y1034 J2 METALS INC. O.N.
CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM CORP.
FR0013258399 BALYO S.A. EO -,08
NO0010405640 PCI BIOTECH ASA NK 0,03
US4525EP1011 IMMUNIC INC. DL-,0001
ZAE000337051 AFRICA BITCOIN CORP. LTD.
