DJ S&P Global bestätigt AAA-Rating Deutschlands - Ausblick bleibt stabil
DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global hat das Spitzenrating AAA für Deutschland bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil. Der stabile Ausblick spiegele die Einschätzung wider, dass Deutschlands starke Außenposition, die diversifizierte und wohlhabende Wirtschaft sowie die institutionelle Effektivität weiterhin die Kreditwürdigkeit des Landes untermauern werden, so die Bontätswächter in ihrer Begründung. Diese Stärken dürften kurzfristige Herausforderungen abfedern, darunter das schwache Produktivitätswachstum und die alternde Bevölkerung.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 16:34 ET (20:34 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.