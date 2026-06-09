Eine eskalierende US-Schuldenkrise von über 39 Billionen USD, geopolitische Erschütterungen im Nahen Osten und eine inzwischen wieder steigende Teuerung prägten die Kapitalmärkte in der ersten Jahreshälfte. Während spekulativere digitale Vermögenswerte wie Bitcoin nach historischen Höchstständen deutliche Korrekturen verzeichnen, etabliert sich physisches Gold als stabiler Wert-Anker gegen die Fiat-Entwertung. Das Edelmetall markierte ein Allzeithoch von 5.589 USD pro Unze und verzeichnet hohe Zuflüsse bei Gold-ETFs. Dieser anhaltende Trend zwingt etablierte Bergbaukonzerne dazu, ihre schwindenden Ressourcen in bestehenden Minen und in deren unmittelbarem Umfeld auszuweiten. Für Anleger bietet das Chancen.
Enthaltene Werte: CA23347H1064,US78409V1044,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen ...
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