DJ S&P Global senkt Rating Belgiens auf AA- von AA - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsnote Belgiens von AA auf AA- gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Die Herabstufung spiegele anhaltende Ungleichgewichte in den öffentlichen Finanzen Belgiens wider. Das Land sei mit hohen strukturellen Haushaltsdefiziten aus der Pandemie und der Energiekrise 2022 bis 2023 hervorgegangen, die auf eines der höchsten Niveaus der Staatsausgaben (etwas mehr als 54% des BIP) in der EU und unter den von S&P Global weltweit bewerteten Staaten zurückzuführen seien. Man erwarte, dass die Haushaltskonsolidierung schrittweise, politisch sensibel und mit Umsetzungsrisiken behaftet seien. Die Haushaltsmaßnahmen für 2025 hätten nicht ausgereicht, um die steigenden Ausgaben für altersbedingte Posten, Verteidigung und Zinszahlungen auszugleichen, sodass sich das Defizit 2025 auf etwa 5,2 Prozent des BIP ausweiten werde.

Der stabile Ausblick spiegele den Anstieg der Staatsverschuldung und das langsame Tempo der Haushaltskonsolidierung wider, ebenso wie strukturelle externe und makroökonomische Stärken, trotz des aktuellen Energiepreisschocks.

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