DJ S&P Global senkt Rating der Slowakei von A+ auf A - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsnote der Slowakei von A+ auf A gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Schwächeres Wirtschaftswachstum, hohe Ausgaben für Sozialtransfers und Verteidigung sowie die bevorstehenden Parlamentswahlen machten die Haushaltskonsolidierung schwieriger als bisher angenommen. Dies sei der Hauptgrund für die schlechtere Bonität. Nach Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der globalen Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges lägen die Staatsausgaben der Slowakei mit 47,5 Prozent des BIP fast 7 Prozentpunkte über dem Niveau von 2019. Angesichts der Ausgabenrigidität erwarten die Bonitätswächter, dass das Haushaltsdefizit länger erhöht bleibt und die Nettoverschuldung des Staates weiter ansteigt.

Der stabile Ausblick spiegele wider, dass die staatliche und externe Verschuldung moderat bleiben werde, während sich die Inflation allmählich dem Niveau der Eurozone annähere. Der stabile Ausblick reflektiere zudem die Erwartung, dass die institutionelle und Governance-Effektivität nicht signifikant nachlassen werde, was wichtig sei, um weiterhin EU-Mittel zu erhalten und negative Auswirkungen auf die Investorenstimmung zu vermeiden.

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April 24, 2026 16:48 ET (20:48 GMT)

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