Der einstige Börsenstar fällt immer tiefer. Die Kursverluste der Rheinmetall-Aktie summierten sich in den letzten drei Monaten auf über -25%. Der Rüstungstitel ging am Freitag auf einem neuen 12-Monatstief aus dem Handel. Warum wollen Anleger plötzlich von dem Börsendarling der letzten Jahre nichts mehr wissen? Nicht sensationell genug Es ist eine Dreierkombination an Faktoren, die Anleger seit gut drei Monaten aus der Rheinmetall-Aktie treibt: Zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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