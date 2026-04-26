Kritische Metalle für Europa: Aurania Resources: Wie historische Altlasten zu strategischen Rohstoffquellen für die Zukunft werden

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Ob Gold-Funde in der Bretagne oder Nickel-Gewinnung zur Strandsanierung auf Korsika: Aurania nutzt unkonventionelle Modelle. Das Ziel: Schnelle Lösungen für Europas Rohstoffbedarf

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal gibt es Phasen im Rohstoffsektor, in denen plötzlich alles zusammenpasst. Genau so wirkt das aktuelle Bild bei Aurania Resources. Das Unternehmen arbeitet inzwischen nicht nur an einem einzelnen Explorationsansatz, sondern baut in Europa gleich mehrere Projekte auf, die zwei entscheidende Themen miteinander verbinden: kritische Metalle und ökologische Problemlösungen.

Im Mittelpunkt stehen dabei drei sehr unterschiedliche, aber in ihrer Logik erstaunlich starke Vorhaben: die Rückgewinnung von Nickel und Kobalt aus historischen Abraumhalden in Norditalien, neue Gold-, Zinn-, Antimon- und Wolfram-Potenziale in der Bretagne sowie ein außergewöhnliches Umwelt- und Nickelprojekt auf Korsika. Dazu kommt noch die Aussicht auf weitere Goldprojekte, die das Portfolio abrunden könnten.

Das Spannende daran: Es geht hier nicht nur um klassische Exploration. Es geht um Projekte, bei denen vorhandene Materialien, historische Hinweise und geologische Großstrukturen plötzlich wirtschaftlich und strategisch hochrelevant werden. In einem Europa, das kritische Rohstoffe dringend braucht, ist das ein Setup mit enormem Hebel.

Balangero in Italien: Ein altes Asbestbergwerk wird zum Nickel-Kobalt-Projekt

Besonders faszinierend ist das Projekt Balangero in Norditalien, rund 30 Kilometer von Turin entfernt. Die Mine war von 1918 bis 1990 in Betrieb. Damals ging es um Asbest. Heute richtet sich der Blick auf etwas ganz anderes: auf die riesigen Halden, die nach dem Betrieb zurückgeblieben sind.

Genau darin liegt der Reiz. Bei vielen Bergbauprojekten beginnt die Kostenlawine mit dem Abbau: bohren, sprengen, fördern, transportieren, brechen. Hier ist ein Großteil dieser Arbeit bereits erledigt. Das Material liegt als Dry Stack auf Halde, also nicht in einem Tailings-Teich, sondern trocken aufgeschüttet. Der Haufen ist rund 250 Meter hoch, und das Material wurde historisch bereits auf etwa minus 4 Zentimeter zerkleinert.

Quelle: Aurania Resources

Das verändert die Ausgangslage fundamental. Aurania muss dieses Material nicht erst aus dem Untergrund holen. Es muss vor allem weiter aufbereitet werden. Der nächste technische Schritt ist das Mahlen, damit die Metallpartikel freigesetzt werden. Im Fokus steht dabei ein seltenes Nickelmineral namens Awaruit.

Warum Awaruit so interessant ist

Awaruit ist eine natürliche Nickel-Eisen-Legierung. Weltweit kommt dieses Mineral nur selten vor, in Belangero dagegen offenbar in nennenswerter Menge. Noch wichtiger: Es ist stark magnetisch. Das eröffnet eine ungewöhnlich einfache Aufbereitung.

Die Grundidee klingt fast schon elegant:

Das Material wird fein genug gemahlen.

Es wird mit Wasser aufbereitet.

Über eine magnetische Trommel werden die Awaruit-Partikel separiert.

Danach wird das Konzentrat getrocknet, verpackt und verschifft.

Der große Vorteil dabei ist offensichtlich: keine komplexe chemische Prozessroute, sondern eine physikalische Abtrennung mittels Magnetik. Gerade in Europa, wo Umweltverträglichkeit und Genehmigungsfähigkeit immer stärker ins Gewicht fallen, ist das ein enormer Pluspunkt.

Was jetzt konkret passiert

Aktuell arbeitet Aurania mit SRK Consulting an einer Preliminary Economic Assessment, also einer ersten wirtschaftlichen Bewertung. Dafür sollen mindestens 15 Sonic-Bohrungen durch den Haldenkörper niedergebracht werden.

Sonic-Bohrungen haben hier einen klaren Vorteil: Sie sind viel schneller als klassische Diamantbohrungen. Unter diesen Bedingungen könnten sogar bis zu zwei Bohrungen pro Tag möglich sein. Ziel ist es, die Geometrie und innere Struktur der Halde besser zu verstehen:

Ist das Material geschichtet?

Wie mächtig ist die Halde tatsächlich?

Welche Gehalte liegen in welchen Zonen vor?

Lässt sich daraus eine inferred resource ableiten?

Zusätzlich will das Unternehmen aus dem Bohrprogramm eine Großprobe von etwa 20 Tonnen gewinnen. Diese soll in einer Pilotanlage getestet werden. Ein Standort dafür in Nordfrankreich wurde bereits identifiziert, und dort wird schon heute mit rund 450 Kilogramm Material gearbeitet.

Diese Pilotarbeiten sind entscheidend. Denn erst dort zeigt sich, wie viel Energie tatsächlich für das Mahlen benötigt wird, wie effizient die magnetische Trennung läuft und wie die gesamte Aufbereitung wirtschaftlich skaliert werden kann.

Der Vergleich, den Keith Barron zieht, ist bemerkenswert: Andere Unternehmen denken bei Awaruit-Projekten über einen Milliardenaufwand für einen neuen Tagebau nach. In Balangero dagegen liegt das Ausgangsmaterial bereits auf Halde. Das senkt die Eintrittshürde dramatisch.

Ein Projekt, das mehr als nur Metall liefert

Balangero hat noch eine zweite, fast noch stärkere Dimension. Neben Nickel und Kobalt geht es auch um die endgültige Beseitigung von Asbest. Genau deshalb passt das Projekt hervorragend in die aktuelle europäische Strategie zur Identifizierung und Beschleunigung kritischer Rohstoffprojekte.

Wenn ein Vorhaben gleichzeitig

kritische Batteriemetalle liefert,

historische Altlasten bearbeitet,

auf vorhandenes Material zurückgreift

und potenziell einen Umweltgewinn erzeugt,

dann ist das weit mehr als ein gewöhnliches Explorationsprojekt. Es ist genau die Art von Geschichte, für die der Markt, die Politik und die Industrie gerade ein offenes Ohr haben.

Bretagne: Gold, Zinn, Antimon und Wolfram in einer unterschätzten Region

Der zweite große Schauplatz liegt im Nordwesten Frankreichs, auf der Bretagne-Halbinsel. Für viele ist diese Region auf den ersten Blick kein klassisches Bergbaugebiet. Gerade deshalb ist sie so interessant.

Der Ausgangspunkt dieser Geschichte hat fast etwas Abenteuerliches. In Paris, im Naturkundemuseum, befindet sich ein bemerkenswertes Stück aus einer historischen Sammlung: ein etwa 3,5 Kilogramm schweres Gesteinsstück, von dem rund ein Kilogramm reines Gold sein soll. Es ist als Fund aus Frankreich gekennzeichnet. Wer so etwas sieht, stellt zwangsläufig dieselbe Frage: Woher genau kommt das?

Die Geologie des Brittany-Projektes in der Bretagne Quelle: Aurania Resources

Genau diese Neugier führte letztlich zur systematischen Arbeit in der Bretagne. Aurania sicherte sich dort drei neue Explorationslizenzen. Die Region könnte nicht nur hochgradige Goldvorkommen beherbergen, sondern auch Zinn, Antimon und Wolfram. Alle drei sind für Europa strategisch relevant, und die Preisentwicklung bei Zinn und Wolfram macht das Umfeld zusätzlich attraktiv.

Historische Funde, moderne Suche

Der besondere Reiz liegt in der Verbindung von historischen Belegen und moderner Exploration. Es gibt Hinweise auf alte Arbeiten, die möglicherweise bis zu 200 Jahre oder noch weiter zurückreichen. Manche dieser alten Gruben oder Schürfe sollen von Landwirten zugeschüttet worden sein. Oberflächlich ist davon teils kaum noch etwas zu sehen.

Darum beginnt Aurania hier nicht blind mit schweren Programmen, sondern mit einem intelligenten ersten Schritt: Lidar.

Mit einer Lidar-Befliegung lassen sich selbst geringe Geländeanomalien erkennen. Alte Schächte, Gräben oder verfüllte Strukturen können dadurch sichtbar werden, obwohl sie im Gelände kaum auffallen. Für ein historisch geprägtes Zielgebiet ist das ein enorm kraftvolles Werkzeug.

Im Anschluss könnten geophysikalische und elektrische Untersuchungen folgen, um die Mineralisierung besser einzugrenzen und vor allem die Quelle der sichtbaren Goldführung zu lokalisieren.

Die spannende geologische Analogie zu New Found Gold

Noch elektrisierender wird die Sache durch die regionale Tektonik. Ein Teil der Lizenzgebiete liegt entlang der Armorikanischen Scherzone, einer massiven Struktur, die sich von der Atlantikküste weit ins Landesinnere durch die Bretagne zieht.

Keith Barron zieht im Interview mit Commodity TV hier einen geologischen Vergleich, der aufhorchen lässt: Diese Struktur erinnere an das geologische Umfeld von New Found Gold in Neufundland. Historisch waren Bretagne und Neufundland einst miteinander verbunden, bevor sich der Atlantik öffnete. Die Idee ist deshalb ebenso kühn wie faszinierend: Möglicherweise liegt in Frankreich gewissermaßen das Gegenstück zu einem bekannten kanadischen Goldsystem.

Explorationskarte Frankreich Quelle: Aurania Resources

Natürlich ist das noch keine Bestätigung einer Lagerstätte. Aber als Explorationsmodell ist es stark. Und starke Modelle sind oft der Beginn sehr großer Entdeckungen.

Korsika: Nickel am Strand und ein Projekt mit Umweltwirkung

Das dritte Projekt ist vielleicht das ungewöhnlichste von allen. Es liegt auf Korsika, im Südosten Frankreichs. Dort gibt es Küstenabschnitte, an denen Material aus ehemaligen Asbestgruben über lange Zeit in Richtung Meer verfrachtet wurde. Das Resultat sind dunkle Streifen am Strand, die geochemisch alles andere als gewöhnlich sind.

Diese schwarzen Bänder enthalten laut Aurania stellenweise bis zu 6 Prozent Nickel. Das ist ein Gehaltsniveau, das man sonst eher mit bekannten Untertage-Nickellagerstätten wie Voisey's Bay oder Sudbury verbindet. Natürlich bestehen die gesamten Strände nicht aus 6-Prozent-Nickelmaterial. Das Unternehmen vermutet, aber Durchschnittsgehalte in der Größenordnung von etwa 1,5 Prozent.

Quelle: Aurania Resources

Das Material liegt in Körnern von unter einem Millimeter vor. Durch die Bewegung von Wellen und Gezeiten wird es konzentriert und parallel zur Wasserlinie in Bändern abgelagert. Geologisch spricht man von einem Beach Placer.

Auch hier geht es also nicht um einen tiefen Bergbauansatz, sondern um bereits mobilisiertes Material, das an der Oberfläche konzentriert vorliegt. Das allein wäre schon spannend genug. Aber wie in Italien kommt eine zweite Ebene hinzu.

Warum dieses Projekt ökologisch relevant ist

Die Strände enthalten nicht nur Nickel, sondern auch Kobalt, Chrom und Kupfer. Diese Metalle sind in der Umwelt problematisch. In gelöster Form gelten sie als Schwermetalle mit toxischer Wirkung. Aurania beschreibt die betroffenen Strandabschnitte und den vorgelagerten Meeresbereich deshalb als weitgehend steril.

Demnach gibt es dort kaum bis kein marines Leben, möglicherweise bis zu 600 Meter weit ins Mittelmeer hinaus. Genau das macht das Projekt so außergewöhnlich: Eine mögliche Gewinnung der Metalle wäre nicht nur Rohstoffförderung, sondern zugleich eine Sanierung belasteter Küstenzonen.

Wenn man es auf den Punkt bringt, entsteht hier dieselbe starke Logik wie in Balangero:

strategische Metalle sind vorhanden,

das Material liegt bereits zugänglich vor,

und seine Entfernung könnte der Umwelt direkt helfen.

Solche Kombinationen sind selten. Genau deshalb sind sie so wertvoll.

Die große Frage: Wie steht Europa zu strategischen Metallprojekten?

Bei all der Euphorie bleibt natürlich eine zentrale Frage: Wie hoch ist die Akzeptanz für Bergbauprojekte in Frankreich und Italien? Gerade in Europa ist die politische und gesellschaftliche Diskussion oft anspruchsvoll.

Keith Barron macht dazu einen wichtigen Punkt. Viele kritische Metalle treten in Europa nicht als alleinstehende wirtschaftliche Lagerstätten auf. In vielen Fällen sind sie Begleiter anderer Rohstoffe, vor allem von Gold. Das heißt: Gold sorgt oft für die Wirtschaftlichkeit, während Metalle wie Wolfram, Antimon oder Zinn als wertvolle Nebenprodukte anfallen.

Das ist für die Debatte entscheidend. Wer Gold pauschal ablehnt, könnte damit indirekt auch die Entwicklung von Projekten blockieren, die Europa bei kritischen Metallen dringend braucht. Denn ohne den wirtschaftlichen Motor Gold lassen sich viele dieser Vorkommen schlicht nicht sinnvoll entwickeln.

Das ist keine ideologische, sondern eine wirtschaftliche Realität. Und genau diese Realität dürfte in den kommenden Jahren immer stärker in den Mittelpunkt rücken.

Warum Aurania zusätzlich auf Gold setzt

Neben den strategischen Metallprojekten prüft das Unternehmen noch zwei weitere Jurisdiktionen beziehungsweise Projekte, zu denen noch keine Details genannt wurden. Klar ist nur: Es handelt sich dabei um reine Goldprojekte.

Das ergibt strategisch absolut Sinn. Hohe Gold- und Silberpreise eröffnen Chancen, das Portfolio robuster zu machen und nicht ausschließlich auf kritische Metalle zu setzen. Goldprojekte können Cashflow-Potenzial, Marktaufmerksamkeit und Bewertungshebel bringen. Gleichzeitig unterstützen sie indirekt auch die Logik hinter vielen europäischen Multi-Metall-Projekten.

Mit anderen Worten: Aurania positioniert sich nicht eindimensional. Das Unternehmen baut vielmehr an einem Portfolio, das von mehreren starken Themen gleichzeitig profitieren kann:

kritische Metalle für Europa,

für Europa, Umweltsanierung als zusätzlicher Werttreiber,

als zusätzlicher Werttreiber, Gold als wirtschaftlicher Hebel,

als wirtschaftlicher Hebel, und historische, neu interpretierte Bergbauregionen mit Entdeckungspotenzial.

2026 könnte ein sehr spannendes Jahr werden

Für 2026 zeichnet sich damit ein prall gefüllter Nachrichtenfluss ab. In Italien stehen Bohrungen, Ressourcendefinition und Pilotarbeiten im Mittelpunkt. In der Bretagne beginnt die systematische Zielgenerierung mit Lidar und potenziell weiteren geophysikalischen Programmen. Auf Korsika könnte das Umwelt-Nickel-Thema weiter geschärft werden. Und darüber hinaus könnte das Unternehmen noch zusätzliche Goldprojekte in das Portfolio aufnehmen.

Das ist genau die Art von Phase, in der ein Unternehmen anfängt, aus mehreren Richtungen gleichzeitig Wert zu schaffen. Nicht jeder Ansatz wird sofort linear verlaufen. Exploration tut das nie. Aber die Qualität der Ideen, die Relevanz der Metalle und der europäische Rückenwind machen dieses Setup außergewöhnlich spannend.

Vor allem eines bleibt hängen: Aurania arbeitet nicht an gewöhnlichen Standardprojekten. Hier geht es um ungewöhnliche Lagerstättentypen, historische Chancen und Projekte mit doppeltem Nutzen. Metallgewinnung auf der einen Seite. Umweltverbesserung auf der anderen. Dazu die Aussicht auf Gold als zusätzlicher Beschleuniger.

Wenn sich auch nur ein Teil dieser Vision bestätigt, könnte das Unternehmen in Europa genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort positioniert sein.

Welche Meilensteine jetzt besonders wichtig sind

Für die nähere Zukunft stehen vor allem diese Punkte im Mittelpunkt:

Abschluss der wirtschaftlichen Erstbewertung für Balangero Möglicher Übergang in eine Preliminary Feasibility Study Fortschritte bei den französischen Konzessionen, insbesondere bei Landzugang und Vorbereitung der Arbeiten Weiterentwicklung der Korsika-Strategie, möglicherweise mit lokalem Partner Prüfung weiterer europäischer Projekte, die ebenfalls auf frühe Produktion und niedrigen Kapitalbedarf abzielen könnten

Für wen diese Rohstoffstory besonders interessant ist

Die aktuelle Entwicklung bei Aurania Resources ist vor allem für drei Gruppen spannend:

Rohstoffinvestoren , die gezielt nach europäischen Projekten im Bereich kritische Metalle suchen

, die gezielt nach europäischen Projekten im Bereich kritische Metalle suchen Beobachter des Nickelmarktes , die nach unkonventionellen Entwicklungsmodellen Ausschau halten

, die nach unkonventionellen Entwicklungsmodellen Ausschau halten Leser mit Fokus auf Special Situations, bei denen historische Daten und vorhandene Infrastruktur den Unterschied machen könnten

Weniger geeignet ist die Story für alle, die nur auf bereits fertige Produzenten mit stabilem Cashflow setzen. Denn auch wenn Balangero schnell und einfach klingt, bleibt es ein Projekt in Entwicklung. Der Reiz liegt gerade darin, dass hier noch Bewertungsfantasie vorhanden ist. Das ist Chance und Risiko zugleich.

Fazit: Warum der Europa-Schwenk von Aurania mehr sein könnte als nur ein Strategiewechsel

Der spannendste Punkt an Aurania Resources ist aktuell nicht nur die geografische Verlagerung nach Europa. Es ist die Art des Denkens dahinter. Statt auf den klassischen langen Minenpfad zu setzen, sucht das Unternehmen nach Projekten, die durch Einfachheit, vorhandene Infrastruktur und schnelle Umsetzbarkeit bestechen könnten.

Balangero verkörpert diese Idee nahezu perfekt. Ein riesiger historischer Haldenkörper. Nickel im Material. Potenziell magnetische Trennung ohne komplexes Chemikalienregime. Straßen- und Bahnanschluss. Dazu die Perspektive, dass Serpentinit später sogar beim Thema Carbon Capture relevant werden könnte.

Wenn die laufenden Studien diese Logik stützen, könnte aus einem übersehenen Industrieerbe ein hochinteressantes europäisches Nickelprojekt werden. Noch ist nicht alles bewiesen. Aber genau das macht die Situation so elektrisierend. In einer Zeit, in der Europa dringend nach sicheren Rohstoffquellen sucht, könnte gerade ein Projekt mit scheinbar einfachem Setup plötzlich enorme Aufmerksamkeit bekommen.

Kurz gesagt: Wer verstehen will, warum Aurania Resources derzeit in Europa so genau beobachtet wird, muss nur auf Balangero schauen. Dort liegt nicht nur Gestein. Dort liegt die Möglichkeit auf eine ungewöhnlich überzeugende Rohstoffstory.

Wir empfehlen daher, die Aktie von Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4)jetzt zu beobachten und eine Position aufzubauen, bevor der Markt das volle Potenzial erkennt.

Für weitere Details und Updates empfehlen wir den Blick auf die offizielle Website von Aurania Resources

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