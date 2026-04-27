LAHONTAN GOLD

Die aktuelle Korrektur am Goldmarkt dürfte sich rückblickend als gesunde Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends erweisen. Neben makroökonomischen Faktoren sorgt vor allem die geopolitische Lage für Rückenwind. Konflikte im Nahen Osten, Spannungen zwischen Großmächten und eine zunehmende Unsicherheit im globalen Finanzsystem treiben Kapital in den "sicheren Hafen" Gold. J.P. Morgan bleibt entsprechend optimistisch und sieht den Goldpreis bis Ende 2026 bei 6.300 USD je Unze. Aktuell notiert das Edelmetall bei rund 4.700 USD, nachdem es sich vom März-Tief bei 4.100 USD deutlich erholt hat. Ein schwächerer US-Dollar, steigende Staatsverschuldung und massive Zentralbankkäufe verstärken den Trend. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr, ob Gold steigt, sondern welche Aktien am stärksten davon profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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