Starker Hebel auf steigende Goldpreise - warum diese Aktie jetzt spannend wird

Anzeige / Werbung

Die aktuelle Korrektur am Goldmarkt dürfte sich rückblickend als gesunde Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends erweisen.

Neben makroökonomischen Faktoren sorgt vor allem die geopolitische Lage für Rückenwind. Konflikte im Nahen Osten, Spannungen zwischen Großmächten und eine zunehmende Unsicherheit im globalen Finanzsystem treiben Kapital in den "sicheren Hafen" Gold. J.P. Morgan bleibt entsprechend optimistisch und sieht den Goldpreis bis Ende 2026 bei 6.300 USD je Unze. Aktuell notiert das Edelmetall bei rund 4.700 USD, nachdem es sich vom März-Tief bei 4.100 USD deutlich erholt hat. Ein schwächerer US-Dollar, steigende Staatsverschuldung und massive Zentralbankkäufe verstärken den Trend. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr, ob Gold steigt, sondern welche Aktien am stärksten davon profitieren.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Fortgeschrittener Entwickler im Top-Goldrevier

Lahontan Gold gehört zu diesen aussichtsreichen Kandidaten. Das Unternehmen arbeitet an der Wiederbelebung der historischen Santa-Fe-Mine im Walker-Lane-Trend im US-Bundesstaat Nevada, einer Region, die zu den produktivsten Goldgebieten Nordamerikas zählt. Zwischen 1988 und 1995 wurden hier bereits über 345.000 Unzen Gold sowie mehr als 700.000 Unzen Silber gefördert. Diese historische Produktion ist ein entscheidender Vorteil, da sie die wirtschaftliche Abbaubarkeit belegt und gleichzeitig umfangreiche Daten sowie bestehende Infrastruktur liefert.

Heute verfügt das Projekt über eine Ressource von 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent bei einem durchschnittlichen Gehalt von rund 0,9 g/t. Seit der ersten Schätzung 2023 konnte das Vorkommen um knapp 40% erweitert werden. Ein neues Ressourcen-Update im Juni 2026 könnte erstmals die Marke von 2 Mio. Unzen durchbrechen und damit einen wichtigen Bewertungsschritt auslösen. Zusätzliche Dynamik bringt das West-Santa-Fe-Projekt, das für einen einstelligen Millionenbetrag erworben wurde und sich als geologisch hochwertige Erweiterung erweist.

Ein zentraler Wettbewerbsvorteil ist die vorhandene, erstklassige Infrastruktur. Die Zufahrtsstraße ist ganzjährig befahrbar, eine direkte Anbindung an das Stromnetz mit günstigen Industrietarifen besteht und Wasserrechte sind über eigene Brunnen gesichert. Diese Faktoren reduzieren die Investitionskosten erheblich und beschleunigen den Weg in Richtung Produktion.

Die Lahontan Gold-Aktie bewegt sich seit Monaten in einem stabilen Aufwärtstrend. Quelle: LSEG vom 24.04.2026



Operative Stärke: Bohrtreffer, Metallurgie und Finanzierung im Fokus

Operativ liefert Lahontan Gold zunehmend überzeugende Ergebnisse. Metallurgische Tests zeigen Goldausbeuten von 81% und einen Silberausbringungsgrad von 60%, was die Eignung für das kosteneffiziente Heap-Leach-Verfahren bestätigt. Gleichzeitig untermauern starke Bohrergebnisse das Potenzial der Lagerstätte. So lieferte ein Bohrloch 36,6 m mit 3,11 g/t Goldäquivalent ab Oberfläche, inklusive eines hochgradigen Abschnitts von 10,7 m mit bis zu 5,75 g/t Gold. Solche Treffer sind besonders wertvoll, da sie direkt nahe der Oberfläche liegen und damit kostengünstig abgebaut werden können.

Auch auf der Finanzierungsseite zeigt sich das Unternehmen strategisch gut aufgestellt. Eine überzeichnete Kapitalmaßnahme brachte 13,6 Mio. CAD ein und unterstreicht das Vertrauen institutioneller Investoren. Für den Minenbau plant das Management, rund 80% des Investitionsbedarfs von 135 Mio. USD über Fremdkapital zu decken. Besonders attraktiv ist die kurze Rückzahlungsdauer von unter 24 Monaten, die aus dem laufenden Cashflow erfolgen soll. Dieses Modell reduziert die Verwässerung für bestehende Aktionäre deutlich und erhöht gleichzeitig die Eigenkapitalrendite.

Zusätzlich stärkt eine institutionelle Beteiligungsquote von über 40% die Aktionärsstruktur. Der gezielte Ausbau des Verwaltungsrats mit erfahrenen Experten aus dem Bereich Bergbaufinanzierung signalisiert zudem, dass das Unternehmen konsequent auf die Bauphase zusteuert. Parallel laufen mehrere Bohrprogramme, während die Genehmigung für die Mine bis Anfang 2027 erwartet wird. Für September 2026 ist eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) angekündigt, die auf Basis höherer Goldpreise und optimierter Abbauraten positive Überraschungen bei den Kennzahlen liefern dürfte. Die erste Goldproduktion könnte bereits im vierten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.

Klarer Hebel auf steigende Goldpreise

Lahontan Gold vereint mehrere seltene Eigenschaften: ein fortgeschrittenes Projekt, stetig wachsende Ressourcen, eine kosteneffiziente Produktionsstrategie und eine erstklassige Lage in einer sicheren Bergbauregion. Bereits bei einem konservativen Goldpreis von rund 2.700 USD weist die Wirtschaftlichkeitsstudie einen Nettogegenwartswert von 200 Mio. USD und eine interne Verzinsung von 34,2% aus. Angesichts aktueller Preise von über 4.800 USD und möglichen 6.300 USD laut J.P. Morgan dürfte sich dieses Potenzial signifikant erhöhen.

Mit kurzfristigen Katalysatoren wie dem Ressourcen-Update im Juni 2026 und der neuen Wirtschaftlichkeitsstudie im September steht das Unternehmen vor einer möglichen Neubewertung. In einem Umfeld steigender Goldpreise bietet Lahontan Gold damit einen überdurchschnittlichen Hebel.

Aus charttechnischer Sicht etablierte die Lahontan-Aktie seit Januar des vergangenen Jahres einen stabilen Aufwärtstrend. Nach einer Konsolidierung notiert der Kurs nur knapp unter seinem Jahreshoch bei 0,52 CAD. Sollte dieses nachhaltig gebrochen werden, würden weit höhere Kursziele winken.



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014