von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Böhm, die einzelnen Gruppengesellschaften von Burkhalter haben 83 Geschäftsführer oder Geschäftsleiter. Was macht den Unterschied zwischen Führer und Leiter? Zeno Böhm: Zwischen den beiden Bezeichnungen besteht inhaltlich kein Unterschied. Innerhalb der Burkhalter Gruppe werden beide Begriffe synonym verwendet. Ob jemand die Funktion als Geschäftsführer oder als Geschäftsleiter bezeichnet, ist eine persönliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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