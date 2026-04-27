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Finexity AG: FINEXITY und Volksbank starten mit VB Token eine Plattform für tokenisierte Sachwertinvestments



27.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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FINEXITY ermöglicht deutscher Volksbank erstmals tokenisierte Sachwertinvestments für Privatkunden

VB Token senkt die Einstiegshürde in Private-Market-Investments auf 500 Euro

Mit FINEXITYs White-Label-Infrastruktur können Banken digitale Wertpapiere ohne eigenen Technologieaufbau anbieten

FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, ermöglicht der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber den Start von VB Token, einer Plattform für digitale Private Debt Investments im genossenschaftlichen Bankennetzwerk. Über die technische Infrastrukturlösung von FINEXITY erhalten Volksbank-Kunden einen direkten Zugang zu geprüften tokenisierten Anleihen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Immobilien und Infrastruktur.



Plattform mit Netzwerkcharakter

VB Token versteht sich als ein zentraler Marktplatz für digitale Sachwertinvestments innerhalb des Volksbank-Verbunds. Weitere Volksbanken können eigene regionale Projekte über die Plattform einbringen und sich zugleich an überregionalen Investments beteiligen. So entsteht ein wachsendes Netzwerk für tokenisierte Anleihen, das Anlegern nachvollziehbare und regulierungskonforme Investments bietet.



Erstes Projekt: Solar Zeven & Pforzheim

Den Auftakt bildet das nachhaltige Investmentprojekt "Solar Zeven & Pforzheim", das über das Inhouse Capital Markets Team von FINEXITY strukturiert wurde und über die OTC-Handelsplatzinfrastruktur gelistet wird. Es umfasst zwei Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern an Gewerbestandorten in Niedersachsen und Baden-Württemberg mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 720 kWp. Anleger können sich bereits ab 500 Euro beteiligen und erhalten eine feste Verzinsung von 4,00-5,50 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Zusatzkomponente.



Win-Win-Situation für Anleger und Banken

Für Privatkunden der Volksbanken bedeutet VB Token einen bislang einzigartigen Zugang zu alternativen Anlageklassen, die bislang überwiegend institutionellen oder vermögenden Investoren vorbehalten waren. Investments können vollständig digital abgeschlossen handelbar gemacht werden - mit voller Transparenz über Laufzeit, Verzinsung und Projektdaten für die Anleger. Die Anlagevermittlung erfolgt über den VB Token-Marktplatz, der auf der FINEXITY-Infrastruktur basiert.



Gleichzeitig erhalten Volksbanken die Möglichkeit, ihr Produktportfolio um digitale Sachwertinvestments zu erweitern, ohne selbst den regulatorischen und technischen Aufwand zu tragen. Die End-to-End-Infrastruktur von FINEXITY deckt den gesamten Prozess von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum Sekundärhandel und der Verwahrung ab.



"Die Partnerschaft mit der Volksbank und VB Token ist ein bedeutender Schritt, um den Zugang zu privaten Kapitalmarktinvestitionen weiter zu demokratisieren", sagt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzende der FINEXITY Gruppe. "Unsere Technologie und Investmentexpertise ermöglichen es, Anlagen in reale Werte, wie Photovoltaik-Anlagen oder Immobilien, transparent, digital und bereits mit geringen Beträgen investierbar zu machen. Gemeinsam mit der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber schaffen wir einen modernen Brückenschlag zwischen regionaler Kundennähe und digitalem Kapitalmarkt."



"Als heimatverbundene und regionale Volksbank ist es unser Auftrag, unseren Mitgliedern und Kunden Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten zu eröffnen, transparent, verständlich und auf Augenhöhe", ergänzt Tobias Silberzahn, Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber. "Mit unserem VB Token schaffen wir deshalb einen neuen, digitalen Zugang zu ausgewählten Projekten aus den Bereichen Infrastruktur, Soziales, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Viele Anleger stellen sich heute eine einfache, aber wichtige Frage: Was bewirkt meine Geldanlage eigentlich? Unser Ziel: Wir wollen Projekte möglich machen, die unsere Region stärken, unsere Infrastruktur verbessern und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unterstützen."



Skalierbar für den gesamten Bankensektor

VB Token ist ein weiteres Beispiel dafür, wie FINEXITY als Infrastrukturanbieter Banken in die Lage versetzt, tokenisierte Anleihen eigenständig anzubieten, ohne selbst den regulatorischen und technischen Aufwand tragen zu müssen. Das FINEXITY-Ökosystem stellt dabei die vollständige Wertschöpfungskette bereit: von der Strukturierung durch das inhouse Capital Markets-Team über die Tokenisierung und Platzierung bis hin zum Sekundärhandel als Marktplatzlösung. Neben Volksbanken zählen das Sparkassen-Segment und Angebote im europäischen Anleihen-Primärmarktgeschäft zu den wichtigsten Wachstumsfeldern von FINEXITY.





Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).





Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com







Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566





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