Stellantis wird laut Insidern den Großteil seiner Investitionen auf seine Kernmarken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat konzentrieren. Diese vier Marken mit ihren regionalen Stärken sollen demnach ein deutlich höheres Budget bekommen, die anderen Konzernmarken sollen sich an den lokalen Leadern orientieren. Noch handelt es sich dabei nicht um vom Unternehmen bestätigte Informationen, sondern um einen Reuters-Bericht, der sich auf fünf anonyme Quellen bezieht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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