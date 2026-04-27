EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: ALLGEIER SE / Allgeier SE / Aktienrückkauf - 19. Zwischenmeldung

Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



27.04.2026 / 10:39 CET/CEST

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München, den 27. April 2026 - Die Allgeier SE hat im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich zum 24. April 2026 insgesamt 16.161 Stückaktien der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 19. Dezember 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich zum 24. April 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 20. April 2026 3.393 18,1859 61.704,76 21. April 2026 3.505 18,0643 63.315,37 22. April 2026 3.324 17,7200 58.901,28 23. April 2026 2.971 17,2909 51.371,26 24. April 2026 2.968 16,9663 50.355,98 Gesamt: 16.161 17,6752 285.648,65



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 24. April 2026 durch die Allgeier SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 445.335 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.allgeier.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Allgeier SE erfolgte durch eine von der Allgeier SE beauftragte Bank ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).