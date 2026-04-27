Mutares startet mit ordentlich Tempo ins Jahr 2026 - und liefert Anlegern gleich mehrere starke Argumente: erfolgreiche Kapitalerhöhung, bestätigte Prognose, volle Exit-Pipeline und eine mögliche neue "Perle" im Portfolio. Die Botschaft ist klar: Hier könnte noch deutlich mehr drin sein. Kapitalerhöhung geglückt: Mutares rüstet sich für die nächste Wachstumsphase Trotz schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen hat Mutares seine Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - ein klares Signal für das Vertrauen der Investoren. Gleichzeitig wurde auch auf der Fremdkapitalseite geliefert: Die breite Zustimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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