Die Präsentation von SBO auf unserer Austrian Select Conference hat unsere bestehende Einschätzung weitgehend bestätigt: Die Erholung der Precision Technology bleibt ein wichtigster kurzfristiger Katalysator, während die langfristigen Trends im Öl- und Gassektor sowie die Diversifikation entlang bestehender Kernkompetenzen die breitere Equity-Story unterstützen. Das Management sieht das dritte Quartal 2025 als den Tiefpunkt für die Precision Technology, mit spürbarer Verbesserung ab H2 2026. Gleichzeitig unterstreichen steigende natürliche Förderrückgänge bestehender Felder und der hohe Anteil an Upstream-Capex, der allein zur Aufrechterhaltung bestehender Produktionsniveaus erforderlich ist, die strukturelle Relevanz von Öl und Gas. Die Diversifizierung in Bereiche wie Flow Control und additive Fertigung bietet attraktives langfristiges Wachstumspotenzial. Wir bestätigen unser HOLD-Rating und ein Kursziel von 39,00 EUR. Die Aufzeichnung der SBO Präsentation sowie weitere Konferenzsitzungen finden Sie hier: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
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