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SBO AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,75 je Aktie und erweitert Aufsichtsrat



30.04.2026 / 15:50 CET/CEST

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SBO AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,75 je Aktie und erweitert Aufsichtsrat





Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten SBO AG hat beschlossen, den im Jahr 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von MEUR 24,7 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 je Aktie zu verwenden. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 50%. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist der 13. Mai 2026. Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 erteilt sowie den vorgelegten Vergütungsbericht und die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands beschlossen. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung beschlossen, die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats von fünf auf sechs zu erhöhen. Wolfram Littich, dessen Funktionsperiode mit der heutigen Hauptversammlung endete, wurde für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Franz Viehböck, CEO der Berndorf AG, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Er bringt umfassende Expertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Technologie, Innovation und internationale Geschäftsentwicklung in den Aufsichtsrat ein. Mit diesem Schritt stärkt SBO die fachliche Breite und Governance-Kompetenz des Aufsichtsrats weiter. Weiters hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, für die Dauer von höchstens 30 Monaten vom Tag der Beschlussfassung an eigene Aktien der Gesellschaft bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, sowie erworbene eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen oder wieder zu veräußern und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Für das laufende Geschäftsjahr wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitserklärung bestellt. Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: www.sbo.at/de/investor-relations/annual-general-meeting





Über SBO SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Hochpräzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit in mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.500 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at Kontakt: Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG

Tel. +43 2630 315 253 E-Mail: investor.relations@sbo.at

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