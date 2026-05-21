EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Das Geschäft von SBO ist in zwei Segmente gegliedert: Precision Technology (PT) und Energy Equipment (EE). In der Precision Technology-Division erhöhte sich der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hochpräzisionskomponenten und Hochleistungswerkstoffen für die Öl- und Gasindustrie. Zudem legte der Auftragseingang für diversifizierte Anwendungen in den Bereichen Additive Manufacturing (Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und anderen Industrien) und Subsea Flow Control deutlich zu. Der Umsatz lag mit MEUR 38,7 (Q1 2025: MEUR 57,6), bedingt durch die geringe Auftragslage des zweiten Halbjahres 2025, deutlich unter dem Vorjahreswert. Das EBITDA erreichte MEUR 2,0 (Q1 2025: MEUR 14,1), die EBITDA-Marge betrug 5,0% (Q1 2025: 24,5%). Das EBIT lag bei MEUR -1,5 (Q1 2025: MEUR 11,1), die EBIT-Marge bei -3,9% (Q1 2025: 19,3%).
SBO verfügt weiterhin über eine exzellente Bilanzstruktur. Das Eigenkapital belief sich zum 31. März 2026 auf MEUR 433,2 (31. Dezember 2025: MEUR 421,9), wobei die Entwicklung des USD (1 EUR = 1,1498 USD zum 31. März 2026 gegenüber 1,1750 USD zum 31. Dezember 2025) in einer Erhöhung der Währungsumrechnungsrücklage um MEUR 11,3 resultierte. Das führte zu einer Eigenkapitalquote von 47,8% (31. Dezember 2025: 47,2%).
Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für die globale Ölnachfrage 2026 aufgrund der geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten und der sich eintrübenden Weltkonjunktur deutlich nach unten revidiert. Klar ist, dass die Dauer der Lieferunterbrechungen maßgeblich davon abhängen wird, wie rasch der kriegerische Konflikt eine Behebung der Logistikstörungen zulässt und sich die Lieferketten der Oilfield-Service-Industrie in der Region wieder normalisieren. Angesichts dieser Entwicklungen gehen Marktexperten davon aus, dass der Ölpreis bis auf Weiteres oberhalb des Vorkonfliktniveaus verharren wird, was einen tragfähigen und nachhaltigen Investitionsrahmen für die Öl- und Gasindustrie unterstützen sollte.
SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Hochpräzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit in mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.500 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at
Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG
E-Mail: investor.relations@sbo.at
21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)2630/315110
|E-Mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2330068
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2330068 21.05.2026 CET/CEST