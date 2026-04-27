ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA stehe der Braukonzern nun endlich vor nachhaltigem Wachstum, schrieb Sanjeet Aujla am Montag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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