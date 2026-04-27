Vancouver, British Columbia - 27. April 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss seiner bereits angekündigten, nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung einer Reihe von Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens, unter anderem von Einheiten, die im Rahmen der LIFE-Ausnahmeregelung (nachstehend definiert) platziert wurden (das "LIFE-Angebot"), mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 6,3 Millionen $ bekannt zu geben.

LIFE-Angebot

Das Unternehmen gab 5.899.501 Einheiten zu einem Preis von 0,42 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.477.790,42 $ aus, und zwar im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (die "Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten") gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (die "LIFE-Ausnahmeregelung") geänderten Fassung. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (die "Stammaktien") und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die "Warrants"), wobei jeder Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ berechtigt.

Gleichzeitige Angebote

Das Unternehmen schloss ebenfalls zwei gleichzeitige, nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierungen ab (die "gleichzeitigen Angebote"). Erstens schloss das Unternehmen ein Angebot (das "gleichzeitige Nicht-FT-Angebot") von 4.515.243 Einheiten (die "Einheiten der gleichzeitigen Privatplatzierung") zu einem Preis von 0,42 $ pro Einheit der gleichzeitigen Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.896.402,06 $ ab. Jede Einheit der gleichzeitigen Privatplatzierung besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die "Warrants der gleichzeitigen Privatplatzierung"), wobei jeder Warrant der gleichzeitigen Privatplatzierung während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ berechtigt. Zweitens schloss das Unternehmen ein Angebot (das "FT-Angebot") von 3.954.981 Einheiten (die "FT-Einheiten") zu einem Preis von 0,48 $ pro FT-Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.898.390,88 $ ab. Jede FT-Einheit besteht aus einer auf "Flow-Through"-Basis ausgegebenen Stammaktie und einem (Nicht-Flow-Through-) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die "FT-Warrants"), wobei jeder FT-Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer (Nicht-Flow-Through-) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,60 $ berechtigt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot und dem gleichzeitigen Nicht-FT-Angebot für Explorationsausgaben in den Konzessionsgebieten des Unternehmens in British Columbia und für allgemeine und administrative Aufwendungen, einschließlich Investor-Relations-Aktivitäten, zu verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem FT-Angebot für Explorationsausgaben in den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens in British Columbia und Quebec zu verwenden.

Da das LIFE-Angebot gemäß der LIFE-Ausnahmeregelung durchgeführt wurde, unterliegen die im Zusammenhang mit ihm ausgegebenen Wertpapiere keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierungen ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Als Gegenleistung für die von bestimmten Vermittlern erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen insgesamt Barhonorare in Höhe von 265.502,43 $ und gab 616.132 Warrants zum Kauf von Stammaktien (die "Vermittler-Warrants") aus, wobei jeder Vermittler-Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,50 $ ausgeübt werden kann.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder gültige Ausnahmen von diesen Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in den Vereinigten Staaten oder in Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka verfügt über ca. 158 Claims in den aufstrebenden Lithiumrevieren Raglan West, Raglan South und New Leaf in Quebec, Kanada. Das Unternehmen hält außerdem eine Beteiligung von 100 % am Titan-Vanadiumprojekt Tyee in Quebec sowie eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetallprojekt Cabin Lake in British Columbia.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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