ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne geht nicht davon aus, dass eine wohl positive Umsatzüberraschung auch zu einer Verbesserung des Automarge der Franzosen geführt hat, wie er am Freitag schrieb. In Zeiten schrumpfender Profitabilität performten Autowerte allerdings nicht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
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