© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Bundeswehr ruft weitere Soldatensysteme bei Rheinmetall ab - ein Milliardenauftrag, der 8.600 Soldaten künftig modern ausstatten soll.Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen weiteren Milliardenauftrag im Bereich der Soldatensysteme erhalten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat bei der Rheinmetall Electronics GmbH weitere Soldatensysteme "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" (IdZ-ES) aus einem Rahmenvertrag abgerufen. Der Auftrag sieht die Modernisierung von bestehenden Systemen sowie die Lieferung von weiteren 237 Zugsystemen vor und hat einen Wert von 1,04 Milliarden Euro. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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