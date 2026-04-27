New York/Biel - Im Vorfeld der Generalversammlung der Swatch Group erhält US-Investor Steven Wood Unterstützung vom Stimmrechtsberater ISS. Wie Woods Anlagefirma Greenwood Investors mitteilte, wird der Berater deren Vorschläge anlässlich der GV vom 12. Mai unterstützen. Unter anderem will sich Wood selber in den Verwaltungsrat des Uhrenkonzerns wählen lassen. Man freue sich, dass mit ISS ein wichtiger Stimmrechtsberater dieses Traktandum zur Annahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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