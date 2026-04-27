Wien (www.fondscheck.de) - Lisa Westermann hat bei der MEAG per Anfang dieses Quartals die Position der Head of Distribution International & Indirect übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie sei damit für das Geschäft mit institutionellen Investoren außerhalb der DACH-Region sowie den Wholesale-Vertrieb verantwortlich und berichte an Heiko Wunderlich, Geschäftsführer Institutional Clients. Westermann sei zuvor langjährig bei BlackRock in Strategie- und Vertriebsfunktionen tätig gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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