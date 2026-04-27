Der Computerhersteller Lenovo tut sich mit dem auf autonomes Fahren spezialisierten Anbieter WeRide zusammen. Ziel der Partnerschaft: In den kommenden fünf Jahren weltweit gemeinsam 200.000 autonome Fahrzeuge, darunter Robotaxis, einzusetzen. Die Zusammenarbeit haben beide chinesischen Unternehmen nun auf der Auto China in Peking bekanntgegeben. Lenovo, 1984 gegründet und heute größter PC-Hersteller der Welt, macht bei der Initiative gemeinsame Sache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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