Zürich - Die Swiss Life steht im Vorfeld der Generalversammlung von nächster Woche in der Kritik. Der Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) lehnt sechs von elf Verwaltungsräten, die zur Wiederwahl antreten, ab. Der Grund: Der Verwaltungsrat sei in seiner neuen Zusammensetzung nicht ausreichend unabhängig. ISS argumentiert, dass die als unabhängig eingestuften Verwaltungsratsmitglieder anstatt eine Mehrheit zu bilden, nur 45 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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