Anna Kofoed wird bei Allianz Partners die Rolle der Chief Officer Global Strategic Partnerships übernehmen. Kofoed arbeitet seit 2023 bei Allianz Partners. In den vergangenen zwei Jahren war Kofoed für das Reisegeschäft von Allianz Partners verantwortlich. Allianz Partners, Anbieter von B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Lösungen, beruft Anna Kofoed zur Chief Officer Global Strategic Partnerships. Sie wird an Tomas Kunzmann, Chief Executive Officer von Allianz Partners, berichten. Den vollständigen Artikel lesen ...
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