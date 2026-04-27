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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
27.04.26 | 16:37
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Dow Jones News
27.04.2026 16:27 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

München (pta000/27.04.2026/15:55 UTC+2)

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 26. April 2026 wurden insgesamt Stück 735.071 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
20.04.2026  XETRA      137.051            168,6898 
       CBOE DXE     74.979            168,6772 
       Aquis Exchange  12.016            168,6076 
       Turquoise Europe 8.901             168,7018 
       Summe      232.947            168,6820 
21.04.2026  XETRA      96.813            169,2056 
       CBOE DXE     55.698            169,2125 
       Aquis Exchange  10.935            169,1403 
       Turquoise Europe 6.865             169,1341 
       Summe      170.311            169,2008 
22.04.2026  XETRA      98.326            174,3797 
       CBOE DXE     56.037            174,0459 
       Aquis Exchange  9.523             173,6259 
       Turquoise Europe 6.090             173,6200 
       Summe      169.976            174,2002 
23.04.2026  XETRA      90.745            181,4176 
       CBOE DXE     53.960            181,4883 
       Aquis Exchange  10.388            181,3533 
       Turquoise Europe 6.744             181,2517 
       Summe      161.837            181,4301 
24.04.2026  -        -               -

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 26. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.186.151 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777298100507 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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