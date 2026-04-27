DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

München (pta000/27.04.2026/15:55 UTC+2)

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 26. April 2026 wurden insgesamt Stück 735.071 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 20.04.2026 XETRA 137.051 168,6898 CBOE DXE 74.979 168,6772 Aquis Exchange 12.016 168,6076 Turquoise Europe 8.901 168,7018 Summe 232.947 168,6820 21.04.2026 XETRA 96.813 169,2056 CBOE DXE 55.698 169,2125 Aquis Exchange 10.935 169,1403 Turquoise Europe 6.865 169,1341 Summe 170.311 169,2008 22.04.2026 XETRA 98.326 174,3797 CBOE DXE 56.037 174,0459 Aquis Exchange 9.523 173,6259 Turquoise Europe 6.090 173,6200 Summe 169.976 174,2002 23.04.2026 XETRA 90.745 181,4176 CBOE DXE 53.960 181,4883 Aquis Exchange 10.388 181,3533 Turquoise Europe 6.744 181,2517 Summe 161.837 181,4301 24.04.2026 - - -

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 26. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.186.151 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 27, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)