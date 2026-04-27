Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) bedingt durch Änderungen im Konsolidierungskreis und diversen Einmaleffekten, bei einem Umsatzrückgang um 1,1 Prozent auf 474,9 Mio. Euro, einen Anstieg beim Jahresüberschuss auf 10,3 Mio. Euro (GJ 2024: 5,6 Mio. Euro) verbucht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen vor allem durch die Portfoliobereinigung erhebliche Verbesserungen erzielt. Zudem seien schon erste positive Effekte aus den im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in den Gruppengesellschaften implementierten Optimierungsmaßnahmen erreicht worden. Durch den Nahost-Konflikt könne das gesamtwirtschaftliche Umfeld auf absehbare Zeit schwierig und durch erhebliche Unwägbarkeiten geprägt bleiben. Nach der endgültigen Bereinigung der Altlasten und mit der fortschreitenden Implementierung und Ausweitung der zahlreichen GBS-Module solle die GESCO-Gruppe aber allen Widrigkeiten zum Trotz kontinuierlich profitabel wachsen und im Fall einer konjunkturellen Belebung hiervon auch überproportional profitieren. Hinzu komme im Rahmen des angestrebten anorganischen Wachstums noch die Chance auf Zukäufe. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 26,50 Euro (zuvor: 26,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2026, 16:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 27.04.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102610

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



