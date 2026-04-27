Die Aktie der ASML Holding zählt zu den zentralen Titeln im globalen Halbleitersektor. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen erneut, wie stark der niederländische Ausrüster vom boomenden Markt für KI-Chips profitiert und welche Rolle seine Technologie in der Lieferkette moderner Rechenzentren spielt. KI-Chipboom treibt Halbleiterausrüster an Zu Beginn des Monats meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bessere Ergebnisse als erwartet. Haupttreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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