Düsseldorf (ots) -Während batterieelektrische Fahrzeuge in Europa in immer mehr Ländern und Segmenten wirtschaftlich mit Verbrennern konkurrieren, zeigt der Ayvens Car Cost Index 2026 für Deutschland ein differenziertes Bild. Nur in der Kompaktklasse liegt ein Auto mit Elektroantrieb in Deutschland mit 887 Euro Gesamtbetriebskosten um 8 Euro unter der Benzin-Variante.Die zweite Ausgabe des Car Cost Index unter der neuen Marke Ayvens analysiert die Gesamtbetriebskosten (TCO) für das Autofahren in insgesamt 30 europäischen Ländern. Dazu zählen Wertverlust (Abschreibung), Zinsen, Instandhaltung, Kraftstoff/Strom, Steuern (exkl. MwSt.) und Versicherung. Grundlage des Index sind die Daten des Autoleasing-Experten aus dem 4. Quartal 2025.Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland, erklärt: "Die Gesamtbetriebskosten sind der wichtigste Faktor beim Autokauf oder bei der -finanzierung. Rechnet man Strom, Instandhaltung und Steuern mit ein, erweist sich das auf den ersten Blick teure Elektrofahrzeug über einen Zeitraum von vier Jahren durchaus als eine wirtschaftliche Wahl. Mit dem Ayvens Car Cost Index helfen wir Unternehmen und Privatpersonen, bei der Auswahl von Fahrzeugen fundierte Entscheidungen zu treffen."Die wichtigsten Erkenntnisse des Car Cost Index:- In der Schweiz liegen die durchschnittlichen monatlichen Kosten mit 1217 Euro am höchsten, während Portugal, Belgien und Rumänien mit Kosten unter 800 Euro pro Monat am günstigsten sind. Deutschland liegt mit 906 Euro im mittleren Bereich.- Mit Kosten unter 650 Euro pro Monat ist es in Portugal und Belgien europaweit am günstigsten, ein vollelektrisches Auto zu fahren. Die Gesamtbetriebskosten dafür betragen in Deutschland 890 Euro.- Europaweit sind batterieelektrische Fahrzeuge im Ayvens Car Cost Index 2026 bereits in 17 von 30 Ländern in der Kleinwagenklasse, in 19 von 30 Ländern in der Kompaktklasse und in 16 von 30 Ländern in der Mittelklasse kostenseitig wettbewerbsfähig.- Im Ländervergleich des Index liegt der BMW i4 in 20 von 30 europäischen Märkten bei den Gesamtbetriebskosten vor dem BMW 3er mit Benzinantrieb.- Bei Elektroautos fallen die Energiekosten deutlich niedriger aus als bei Benzin- und Dieselfahrzeugen, während der Wertverlust weiterhin ein zentraler Kostentreiber bleibt.- In den meisten west- und nordeuropäischen Ländern ist es günstiger, ein Elektroauto zu fahren als einen Verbrenner. Dieser Trend gewinnt nun auch in Südeuropa an Dynamik, wo Elektroautos gegenüber herkömmlichen Verbrennern zunehmend wettbewerbsfähig werden.Blick auf die Fahrzeugklassen in Deutschland:- Während Elektroautos der Kleinwagenklasse in vielen Ländern teilweise deutlich günstiger sind als ein Verbrenner, macht Deutschland die Ausnahme. Hier liegen die monatlichen TCO bei 759 Euro für ein Elektroauto im Vergleich zu 717 Euro für einen Benziner.- Nur in der Kompaktklasse liegt ein Auto mit Elektroantrieb in Deutschland mit 887 Euro Gesamtbetriebskosten monatlich um 8 Euro unter der Benzin-Variante.- Ähnlich sieht es in der Mittelklasse aus. Auch hier liegen in Deutschland die Kosten für einen Elektroantrieb im Monat mit 998 Euro um etwa 40 Euro über dem konventionellen Antrieb.Kössler abschließend: "Gerade in einem Markt wie Deutschland, in dem Elektromobilität je nach Segment wirtschaftlich sehr unterschiedlich ist, brauchen Fuhrparkentscheider belastbare TCO-Vergleiche. Als herstellerunabhängiger Mobilitätsanbieter kann Ayvens Marken, Antriebe und Fahrzeugsegmente objektiv vergleichen und Unternehmen so bei faktenbasierten Flottenentscheidungen unterstützen."- ENDE -Anmerkungen für die Redaktion:1. Folgende 30 Länder wurden im Car Cost Index beleuchtet: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und das Vereinigte Königreich.2. Zu den Gesamtbetriebskosten in den Ländern gehören Wertverlust (Abschreibung), Zinsen, Reparatur, Instandhaltung, Reifen, Kraftstoff/Strom, Steuern/länderspezifische Förderungen (exkl. MwSt.) und Versicherung.3. Die Daten basieren auf TCO-Angaben von Ayvens aus dem 4. Quartal 2025. Bei den Fahrzeugmodellen wurde in Deutschland die jeweils günstigere Verbrennervariante Benzin statt Diesel kalkuliert.4. Im Index 2026 werden alle Kosten über die ersten vier Betriebsjahre der Fahrzeuge gemittelt und es wird von 30.000 km Fahrleistung pro Jahr ausgegangen.5. Die Ladekosten für vollelektrische Fahrzeuge basieren auf 70 % Aufladung zu Hause, 20 % Aufladung im Büro und 10 % öffentliche Aufladung.6. Im Rahmen des Index wird der Begriff "wettbewerbsfähige Kosten" wie folgt definiert: Elektrofahrzeuge, die nicht mehr als fünf Prozent teurer sind als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor.7. Definition der Fahrzeugklassen: B - Kleinwagen, C - Kompaktklasse, D - Mittelklasse, E - OberklasseWeitere Informationen und Downloads: https://ots.de/SLYHNNPressekontakt:Britta GiesenMarketing & Communications ManagerTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@ayvens.comALD AutoLeasing D GmbHNedderfeld 9522529 HamburgInternet: www.ayvens.deOriginal-Content von: Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/6264000