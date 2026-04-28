© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus. Anleger im Rausch, Höhenflug bei Halbleiteraktien Schon seit Wochen kennt der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor (SOX) kaum ein Halten. Gegenüber seinem Ende März bei 7.084 Punkten erzielten Verlaufstief hat er zeitweise fast 50 Prozent zugelegt. Erst ein Minus von einem Prozent zum Wochenauftakt beendete die beispiellose Gewinnserie angetrieben von starken Quartalszahlen wie denen von Taiwan Semiconductor und ausgerechnet Intel, das in den vergangenen Jahren als KI-Verlierer gehandelt wurde. Doch es gibt für Anlegerinnen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE