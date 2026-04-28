EQS-News: reconcept GmbH
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Emissionsvolumen des "reconcept Green Global Energy Bond II" auf 12 Mio. Euro erhöht
Hamburg, 28. April 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, hat das Emissionsvolumen des "reconcept Green Global Energy Bond II" (ISIN: DE000A460PE6, Zinssatz: 7,75 % p.a.) von ursprünglich geplanten 10 Mio. Euro auf bis zu 12 Mio. Euro erhöht. Die nach den "Green Bond Principles" der ICMA konzipierte Anleihe ist stark nachgefragt und finanziert die internationale Projektentwicklungs-Pipeline der reconcept Gruppe. Konkret fließt der Nettoemissionserlös in die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. reconcept verfügt in diesen Märkten aktuell über eine Projektpipeline von mehr als zehn Gigawatt (GW).
Rückenwind für internationale Erneuerbare-Energien-Projekte
"Der Ausbau Erneuerbarer Energien ist in unseren Kernmärkten politisch fest verankert. Die jüngsten Preissteigerungen bei Öl und Gas machen deutlich, dass es nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch wirtschaftlich wichtig ist, die fossile Abhängigkeit schnellstmöglich zu beenden. Zusätzlich steigt der Strombedarf aufgrund von Elektrifizierung und Datenzentren. Das stützt unsere stetig wachsende Pipeline an Erneuerbare-Energien-Projekten", so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.
In Kanada, bereits heute eines der Länder mit dem höchsten Energiebedarf pro Kopf, treibt die wachsende Stromnachfrage den Ausbau Erneuerbarer Energien samt Speichertechnologien stark voran. reconcept verfügt dort über eine Pipeline aus Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern von rund drei GW. "Die hohe Qualität unserer Erneuerbare-Energien-Projekte zeigt sich daran, dass unser im Oktober 2025 verkaufter Solarpark in der Provinz Ontario kürzlich als eines von 14 Projekten den Zuschlag für einen 20-jährigen staatlichen Stromabnahmevertrag erhalten hat", freut sich Reetz. reconcept begleitet die Umsetzung des Projekts weiterhin als Entwicklungspartner.
Energiehunger und grüne Industrie treiben den Ausbau
In Finnland und Deutschland stehen insbesondere Speichertechnologien im Fokus. Im skandinavischen Land sollen Erneuerbare in Kombination mit Speichertechnologien die grüne Transformation der Industrie ermöglichen und die Stromnachfrage durch die dort angesiedelten Datenzentren mit abdecken. Deutschland muss, auch aufgrund der begrenzten Netzkapazitäten, in die Flexibilisierung der Energieeinspeisung durch den Ausbau von Batteriespeichern investieren. "Auch mit unserer jüngst vollplatzierten Anleihe 'reconcept EnergieDepot Deutschland I' zahlen wir auf den hohen Speicherbedarf ein - reconcept plant in der Projektentwicklung in Deutschland überall dort, wo es möglich ist, Batteriespeicher mit ein", erläutert Reetz. Die gesamte Pipeline umfasst hierzulande etwa zwei GW.
Jetzt noch stückzinsfrei zeichnen
Mit dem "reconcept Green Global Energy Bond II" partizipieren Anlegende an der Umsetzung der internationalen Projektentwicklungs-Pipeline von reconcept. Der Green Bond kann noch bis zum 4. Mai 2026 stückzinsfrei gezeichnet werden, danach fallen Stückzinsen an. Der Kupon in Höhe von 7,75 % p.a. wird halbjährlich gezahlt, erstmals am 4. November 2026. Eine Börsennotierung ist für Oktober 2026 geplant.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II
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28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|reconcept GmbH
|ABC-Straße 45
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 325 21 650
|E-Mail:
|info@reconcept.de
|Internet:
|www.reconcept.de
|ISIN:
|DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2316246
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