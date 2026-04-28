Stückzinsfreie Zeichnung bis 4. Mai

Die reconcept GmbH hat das Emissionsvolumen ihres "reconcept Green Global Energy Bond II" (ISIN: DE000A460PE6) aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich 10 Mio. Euro auf bis zu 12 Mio. Euro erhöht. Die nach den Green Bond Principles der ICMA strukturierte Anleihe bietet einen Kupon von 7,75 % p.a. und finanziert die internationale Projektentwicklungs-Pipeline der reconcept-Gruppe. Der Nettoemissionserlös fließt in die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. Insgesamt verfügt reconcept dort aktuell über eine Pipeline von mehr als 10 Gigawatt.

Nach Angaben von reconcept sorgen insbesondere steigende Energiepreise, der politische Rückenwind für den Ausbau Erneuerbarer Energien sowie der ...

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