Mutares hat den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht und zeigt sich trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds zuversichtlich. Der Beteiligungskonzern profitierte im vergangenen Jahr vor allem von erfolgreichen Verkäufen aus dem Portfolio. Besonders der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors prägte das Ergebnis deutlich. Jahresüberschuss steigt auf 130,4 Millionen Euro Die Mutares-Holding erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 130,4 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 108,3 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse der Holding lagen mit 106,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Auf Konzernebene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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